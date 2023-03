"Keine Nazis in der Ukraine" Wagner-Chef Prigoschin stellt Kreml-Narrative in Frage

Der Chef der berüchtigten Wagner-Söldnertruppe Jewgeni Prigoschin hat nach Angaben des in den USA ansässigen Institute for the Study of War (ISW) in wichtigen Aspekten der Darstellung des Kremls über den Ukraine-Krieg offen widersprochen.

Prigoschin widersprach zwei zentralen Kreml-Narrativen: Russland kämpfe gegen die NATO, zudem stellte er in Frage, dass es in der Ukraine tatsächlich Nazis gebe.

Der Kreml hat seinen Einmarsch in das Nachbarland wiederholt mit der Notwendigkeit begründet, Kiew vzu "entnazifizieren", da sie den Frieden und die Sicherheit Russlands bedrohten.

Zugleich werde der Krieg zunehmend als existenzieller Kampf gegen die NATO dargestellt, die an Russlands Grenzen stosse.

Prigozhin sagte, Moskau kämpfe "ausschließlich mit Ukrainern", die mit von der NATO bereitgestellter Ausrüstung ausgestattet seien, und einigen "russophoben" Söldnern, die die Ukraine freiwillig unterstützten - nicht aber mit der NATO selbst, so der ISW.

Er äußerte Zweifel an den "Entnazifizierungs"-Zielen in der Ukraine, zudem sei er sich nicht sicher, ob sich "Nazis" im Land aufhielten. Die seit langem bestehenden Behauptungen des Kremls, Russland müsse sich gegen eine NATO-Bedrohung verteidigen, wies er "entschieden zurück".

"Es ist lächerlich zu glauben", dass russische Beamte nicht wussten, dass die NATO Kiew zu Hilfe kommen würde", zitierte das ISW Prigozhin.

Die paramilitärische Einheit, die einst ein enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin war und zu der auch ehemalige Sträflinge gehören, ist auf dem Schlachtfeld in der Ukraine immer mehr in Erscheinung getreten, wobei Prigozhin die konventionelle russische Armee mehrfach herauszufordern schien.

Unabhängige russische Medien haben spekuliert, dass Prigozhin möglicherweise selbst politische Ambitionen hege.

Die Wagner-Truppen sind in der Ostukraine in einen erbitterten Kampf um Bachmut verwickelt, der ihre Reihen, in denen sich bis zu 40.000 aus Gefängnissen rekrutierte Kämpfer befinden, massiv dezimiert haben soll.

In seiner Einschätzung erklärte das ISW, Prigoschin habe "seine Rhetorik gegenüber dem russischen Verteidigungsministerium abgemildert, wahrscheinlich aus Angst, seine Söldnertruppe in Bachmut vollständig zu verlieren".

Er äußerte sich besorgt über eine mögliche ukrainische Gegenoffensive und behauptete, 200.000 Reservisten würden sich an der Ostfront sammeln.

Das ISW interpretiert dies als "überzogene Aussagen, die wahrscheinlich ein Versuch seien, mehr Nachschub und Verstärkung vom russischen Verteidigungsministerium zu erhalten, um seine Kräfte in Bakhmut zu retten".

Seit Beginn der Kämpfe um Bachmut im vergangenen Sommer sind dort nach Einschätzung westlicher Offizieller zwischen 20.000 und 30.000 russische Soldaten getötet und verwundet worden. Das Ausmaß des Sterbens stehe in keinem Verhältnis zur strategischen Bedeutung von Bakhmut, fügen sie hinzu.

Der Kampf ist jedoch von großer symbolischer Bedeutung, da Russland nach einer Reihe von Rückschlägen klare Siege auf dem Schlachtfeld braucht, während die Ukraine gegenüber den westlichen Unterstützern ihre Stärke unter Beweis stellen will.

Mit Blick auf die Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Kremls forderte Prigozhin das russische Militär und die Medien auf, die ukrainischen Streitkräfte nicht zu unterschätzen und sich nicht in interne Konflikte zu verstricken.

Die Ermordung von neun chinesischen Goldminenarbeitern in der Zentralafrikanischen Republik am vergangenen Sonntag soll mit Wagner in Verbindung stehen, und die Tatsache, dass sie mit einem lang erwarteten Treffen zwischen Putin und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zusammenfiel, hat die Beziehungen zwischen der Söldnertruppe und Moskau weiter verschlechtert.

Das russische Verteidigungsministerium hat versucht, die Rolle der Wagner-Kräfte in der Ukraine zu schmälern und zu reduzieren, und Bloomberg berichtet, dass es nicht zulassen wird, dass der Söldnerführer im Fernsehen die Lorbeeren für Bachmut ernte.