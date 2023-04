Offenbar Russlands Wagner-Söldner auf Horror-Video aus Ukraine erkannt

Von euronews

Auf dem Horror-Video, das international für Empörung gesorgt hat, hat der nach Skandinavien geflohene Ex-Wagner-Söldner ehemalige Kamaraden erkannt. Das berichtet der in Frankreich lebende Wladimir Ossetschkin im Internet. Andrej Medwedew, der nach Norwegen geflohen war und derzeit in Schweden in Haft ist, hat laut Gulagu.net auf dem Video eindeutig Wagner-Kämpfer identifiziert. Er habe die ehemaligen Kamaraden unter anderem an ihrer Art und Weise zu sprechen erkannt.

Die Söldner der privaten Wagner-Truppe des Unternehmers Jewgeni Prigoschin sind für ihr brutales Verhalten in internationalen Konflikten berüchtigt. Prigoschin, der Wladimir Putin nahesteht oder nahestand, hat das grausame Vorgehen seiner Kämpfer immer wieder gerechtfertigt. So hat er auch die Hinrichtung eines "Verräters" im Ukraine-Krieg verteidigt.

Man sei entsetzt, ließen die Vereinten Nationen angesichts eines Videos verlauten, das kürzlich im Internet aufgetaucht ist. Es soll angeblich russische Soldaten zeigen, die einen ukrainischen Gefangenen köpfen. Ein EU-Sprecher sagte, bisher gebe es keine Informationen über den Wahrheitsgehalt der Aufnahmen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat keinen Zweifel.

„Es gibt etwas, über das niemand auf der Welt hinwegsehen kann: Wie leicht diese Bestien töten. Dieses Video... Die Hinrichtung eines ukrainischen Gefangenen... Die Welt muss das Video sehen: Ein Video von Russland, so wie es ist", sagte Selenskyj.

Auf Twitter wurden Videos, die die Enthauptung des Gefangenen zeigen sollen, inzwischen gelöscht.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba schrieb, es sei wahnwitzig, dass Russland, das schlimmer als die IS-Miliz sei, dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vorsitze. Das ständige Mitglied des UN-Sicherheitsrats Russland hat in diesem April den rotierenden Vorsitz der höchsten Instanz der Vereinten Nationen inne.

Ein Kreml-Sprecher sagte, man lebe in einer Welt voller Fälschungen und müsse zunächst die Echtheit der Aufnahmen überprüfen.

Schon vor Monaten waren Videos aufgetaucht, die zeigten, wie Wagner-Söldner einen ukrainischen Soldaten und einen abtrünnigen Russen hinrichten.