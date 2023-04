Menschen staunen über hybride Sonnenfinsternis in Australien

Von Euronews

Erde, Mond und Sonne standen in perfekter Linie, der Mond verdeckte die Sonnenscheibe. In dem kleinen westaustralischen Küstenort Exmouth konnte man das seltene Spektakel gut beobachten.

Dabei handelte es sich um eine sogenannte hybride Sonnenfinsternis, eine Mischung aus totaler und ringförmiger Sonnenfinsternis. Der Mond verdeckt hierbei die Sonne nicht durchgehend vollständig, zu Beginn und Ende ist ein Sonnenring zu sehen.

Am frühen Donnerstagmorgen australischer Zeit versammelten sich die Menschen in Exmouth. Auf einer Aussichtsplattform, die etwa 20 Kilometer außerhalb des Ortes vorab errichtet worden war, brachen Schaulustige aus aller Welt in Jubel aus, als sich der Mond komplett vor die Sonne schob und so den Himmel verdunkelte.

Auch durch Teleskope des Perth Observatory und des Learmonth Solar Observatory südlich von Exmouth wurde das Ereignis verfolgt.

Neben Australien war das Ereignis auch in Osttimur, Westneuguinea, Indonesien und auf den Philippinen zu sehen.