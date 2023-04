Griechenland wählt am 21. Mai, Mitsotakis gibt sich optimistisch

In Griechenland ist der Wahlkampf offiziell eröffnet. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis traf sich mit der griechischen Staatspräsidentin, um die Auflösung des Parlaments und die Ausrufung der Parlamentswahlen für den 21. Mai zu beantragen. Er lobte die wichtigsten Errungenschaften seiner Regierung und nannte seine wichtigsten Ziele - so er denn wiedergewählt wird.

"Ich weiß, dass die Löhne in unserem Land trotz der positiven Entwicklung immer noch niedrig sind. Das öffentliche Gesundheitswesen hat noch Wunden zu heilen. Unser Staat muss effizienter werden. Unsere jungen Menschen müssen mehr Betreuung finden. Genau das werden unsere Prioritäten in der neuen Amtszeit sein. Auf dem Weg zu den Wahlen schaue ich Ihnen also in die Augen und sage, dass ich optimistisch in die Zukunft blicke. Wir müssen nur geeint bleiben. Weg von den Lügen und den leeren Parolen, die wieder auf uns zukommen. Und wir müssen sehen, wie wichtig die Wahglen am 21. Mai sind."

Kyriákos Mitsotákis, griechischer Ministerpräsident

Geht es nach den momentanen Umfragen, kann sich Mitsotakis Hoffnungen auf den Wahlsieg machen, trotz Verlusten in den aktuellen Umfrage von knapp 6 Prozent.