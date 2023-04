Nach Magenproblemen: Erdogan feiert Comeback auf der Polit-Bühne

Von Euronews mit dpa

Waren drei Wahlkampfauftritte pro Tag des Guten zuviel? Jedenfalls sah sich der türkische Präsident Erdogan zu einer physischen Wahlkampfpause gezwungen. Bis er an diesem Samstag wieder in der Öffentlichkeit erschien.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich trotz seiner gesundheitlichen Probleme wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Seit vergangenem Dienstag nahm Erdogan nur per Videokonferenz an Terminen teil. Sein Umfeld begründete dies mit Magenproblemen.

Diese hinderten den 69-Jährigen jetzt nicht mehr an einem Wahlkampfauftritt bei der Teknofest-Flugshow in Istanbul.

An seiner Seite waren der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliev und der libysche Regierungschef Abdul Hamid Dbeiba. Beide Länder beliefert die Türkei mit Kampfdrohnen. Die Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei gehen in zwei Wochen über die Bühne.

Umfragen zufolge zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf Rennen zwischen Erdogan und dem Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu ab. Aktuell liegt der Herausforderer in der Wählergunst leicht vorn.

Vor seriner Erkrankung hattre Erdogan bis zu drei Wahlkampfauftritte pro Tag absolviert.

