Bald Kampfjets für Kiew? London will Piloten aus der Ukraine ausbilden

Von Euronews

Großbritannien hat der Ukraine nach dem Treffen zwischen den Staats- und Regierungschefs beider Länder auch Hunderte weiterer Raketen und Angriffsdrohnen zugesagt.

Großbritannien ist offenbar bereit, der Ukraine Kampfjets zur Verfügung zu stellen. Premier Rishi Sunak sagte nach dem Treffen mit dem ukrainischen Präsidentn, es gehe nicht nur um die Bereitstellung von Flugzeugen, sondern auch um die Ausbildung von Piloten und andere logistische Aspekte. Das sei keine einfache Aufgabe, aber Großbritannien könne dabei "eine große Rolle spielen".

Das Vereinigte Königreich werde - "relativ bald" - mit der Ausbildung ukrainischer Piloten beginnen, erklärte Sunak.

Schon im Februar hatte die britische Regierung ein Ausbildungsprogramm für ukrainische Piloten auf modernen F-16-Jets angekündigt.

Die ukrainische Luftwaffe setzt immer noch auf Flugzeuge aus der Sowjet-Ära und hat regelmäßig um westliche Kampfflugzeuge gebeten.

Selenskyjs Europa-Trip

"Das ist ein entscheidender Moment für den Widerstand der Ukraine gegen einen schrecklichen Angriffskrieg, den sie weder gewählt noch provoziert hat", so der britische Premierminister Rishi Sunak. "Sie brauchen die anhaltende Unterstützung der internationalen Gemeinschaft, um sich gegen die Flut unerbittlicher und wahlloser Angriffe zu wehren, die seit über einem Jahr ihre tägliche Realität sind."

"Wir dürfen sie nicht im Stich lassen"

Großbritannien wird der Ukraine "Langstrecken-Angriffsdrohnen" mit einer Reichweite von mehr als 200 km zur Verfügung stellen. Auf dem bevorstehenden G7-Treffen Ende dieser Woche werde es die Verbündeten zu mehr Unterstützung drängen, heißt es aus der Downing Street.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde am Montagmorgen per Hubschrauber nach Chequers, dem offiziellen Landsitz von Premierminister Sunak, geflogen und dankte London für die bisherige Unterstützung.

Der Krieg sei "eine Frage der Sicherheit nicht nur für die Ukraine, sondern für ganz Europa", sagte er und fügte hinzu. Bei dem Treffen seien "sehr wichtige Themen und die dringende Unterstützung für die Ukraine" besprochen worden.

Vergangene Woche gab Großbritannien bekannt, dass es der Ukraine "Storm Shadow"-Marschflugkörper geschickt hat, die Ziele in mehr als 250 km Entfernung treffen können.

"Das Vereinigte Königreich ist führend, wenn es um die Erweiterung unserer Fähigkeiten am Boden und in der Luft geht. Diese Zusammenarbeit wird heute fortgesetzt. Ich werde meinen Freund Rishi treffen. Wir werden substantielle Verhandlungen von Angesicht zu Angesicht und in Delegationen führen".

Kiew hat wiederholt um militärische Ausrüstung mit großer Reichweite gebeten, um die russischen Streitkräfte zurückschlagen zu können. Es gab jedoch Befürchtungen, dass solche Lieferungen den Konflikt eskalieren und die Ukraine in die Lage versetzen könnten, tief in Russland einzugreifen.

London hofft, mit seiner Militärhilfe den Verlauf des Krieges ändern zu können, und hat in der Vergangenheit bereits Challenger-Panzer ins Land geschickt und 15.000 ukrainische Soldaten auf britischem Boden ausgebildet.

Zelenskyys Besuch in Großbritannien - sein zweiter seit dem Einmarsch im Februar 2022 - ist die letzte Station seiner Europareise, die ihn am Wochenende bereits nach Paris, Berlin, Rom und in den Vatikan geführt hat.

Er bittet um weitere Hilfe, da die Ukraine eine lang erwartete Frühjahrsoffensive zur Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete vorbereitet.

Der ukrainische Staatschef traf am Sonntag unangekündigt mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zusammen, nachdem er zuvor nach Deutschland und Italien gereist war, wo er mit den Staats- und Regierungschefs dieser Länder und mit Papst Franziskus zusammentraf.

Während Zelenskyy europäische Hauptstädte besuchte, verstärkte Russland am Wochenende die Angriffe mit Drohnen und Raketen auf die Ukraine.