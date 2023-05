Katar stellt Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt seiner Wirtschaft

Von Laila Humairah, Aadel Haleem

Entdecken Sie, wie Katar seine Zukunft für künftige Generationen nachhaltig gestaltet - von einem hochmodernen Solar-Testgelände bis hin zu Initiativen zur Förderung des Umweltbewusstseins.

Sich dem Kampf gegen den Klimawandel anschließen und künftige Generationen in die Lage versetzen, sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen: Katar rückt die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt seiner wirtschaftlichen Wachstumsstrategie. Zu den Initiativen gehören Investitionen in Solarenergie, der Aufbau einer nachhaltigen Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser sowie die Organisation von Säuberungs-Initiativen, die das Erbe des Landes bewahren und das Umweltbewusstsein stärken.

Perfektionierung der Solarstromtechnologie

Katar hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 24 % zu senken und 20 % seiner Energie durch Solarenergie zu gewinnen. Aber wie genau kann ein Land mit so viel Sonne diese Kraft in Energie umwandeln? Das Qatar Environment and Energy Research Institute (QEERI) hat sich der Sache angenommen.

Die Freiluft-Solarversuchsanlage des QEERI ist ein weitläufiges Gelände, auf dem Dr. Ben Figgis jeden Tag zur Arbeit geht. Er und sein Team kümmern sich um alle Forschungsarbeiten zur Solarenergie, die QEERI an diesem Standort durchführt, um die besten Möglichkeiten zur Nutzung der Sonne zu finden.

Laila Humairah mit Dr. Ben Figgis euronews

"Diese Solarpaneele, die Sie hinter mir sehen," erklärt er uns, während er uns eine große Anzahl von Paneelen zeigt. "Man stellt sie einfach in die Sonne, und die Siliziumdioden beginnen ganz von selbst, Energie zu produzieren. Das ist wirklich eines der Wunder der Materialwissenschaft. Wir testen alle verschiedenen Technologien, denn die Leistung in einem bestimmten Klima kann sich von der Leistung in einem anderen Klima unterscheiden."

Katars Solarindustrie hat in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum erlebt, das durch Milliarden-Dollar-Investitionen in erneuerbare Energien unterstützt wurde. Diese Solarmodule sind Teil einer 35.000 Quadratmeter großen Anlage, die als Prüfstand für die Energieversorgung der katarischen Wirtschaft in einer sauberen, umweltfreundlicheren Zukunft dient.

Mit dem Staub fertig werden

In Katar scheint das ganze Jahr über die Sonne, und in den Sommermonaten gibt es bis zu 14 Stunden Tageslicht. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass die Solarenergie einfach zu nutzen ist.

"Eine der größten Herausforderungen, die wir hier in Katar und in den meisten Wüstenregionen für die Solarenergie sehen, ist der Staub", sagt Figgis. "Die Messungen, die wir durchgeführt haben, zeigen, dass die Solarmodule, wenn sie nicht jeden Monat gereinigt werden, allein durch den Staub etwa 15 % ihrer Leistung einbüßen."

An diesem Punkt kommen Reinigungsroboter ins Spiel. Alle paar Tage säubern sie die Paneele von Staub. Gleichzeitig werden Daten darüber gesammelt, wie gut sie dafür sorgen, dass die Solarmodule effizient arbeiten.

Stresstest

Aber selbst Roboter machen manchmal Fehler und zerkratzen die Paneele.

Aus diesem Grund ist die Innenanlage von QEERI genauso wichtig wie der Außenbereich. Von Drucktests bis hin zur Nachahmung extremer Wetterbedingungen werden die Solarmodule in einem Labor zahlreichen Tests unterzogen, um ihre Haltbarkeit und Effizienz zu ermitteln und sie schließlich auf den Markt zu bringen.

Dr. Juan Lopez-Garcia leitet die Forschungsabteilung des QEERI:

"Eines unserer Projekte ist die Untersuchung der Auswirkungen von Abrieb und Kratzern auf die Effizienz", erklärt er. "Das Wichtigste, was von diesen Kratzern betroffen ist, ist das vom Glas durchgelassene Licht. Ein Kratzer im Glas kann das Licht streuen, was sich wiederum auf die Effizienz auswirkt, da das Licht reduziert wird."

Mit der Fülle an Daten aus den beiden Labors des QEERI wird die Solarindustrie Katars vorangetrieben.

Auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft

Das Zentrum für politische Forschung und Interessenvertretung der Qatar Foundation wurde erst im vergangenen Jahr gegründet, hat aber bereits große Fortschritte in der Welt der Nachhaltigkeits- und Umweltforschung gemacht. Seine Aufgabe ist es, die nachhaltige Zukunft Katars zu planen, und es hat den Ball mit dem ersten Earthna-Gipfel ins Rollen gebracht, wie der geschäftsführende Direktor Dr. Gonzalo Castro de la Mata erklärt.

"Es war eine wunderbare erste Veranstaltung", sagt er. "Der Earthna-Gipfel war das erste Treffen zum Thema Nachhaltigkeit für heiße und trockene Umgebungen. Nachhaltigkeit bedeutet für diese Art von Klima etwas ganz anderes. Es geht weder um tropische Länder noch um gemäßigte Klimazonen. Wir haben keine Wälder und wir haben kein Wasser. Die Auswirkungen des Klimawandels werden gravierend sein. Aber diese Länder sind auch Teil der Lösung, denn viele von ihnen sind Produzenten von Kohlenwasserstoffen, die Teil der Energiewende sind, die wir brauchen, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen."

Technologien zur Gewährleistung der Ernährungssicherheit einsetzen

Zwei große Themen im Zusammenhang mit der nachhaltigen Entwicklung sind Ernährungssicherheit und Wasserknappheit, die Katar erfolgreich bewältigt hat. Was können andere Länder in heißen und trockenen Regionen von der Politik Katars lernen?

"Ernährungssicherheit ist eine große Herausforderung", sagt Dr. Castro de la Mata. "Und wenn man kein Wasser hat, ist es natürlich noch viel schwieriger. Katar hat Technologien eingeführt, um die Eigenversorgung mit der heimischen Nahrungsmittelproduktion zu erhöhen. Es gibt viele Praktiken, die in andere Länder exportiert werden können. Aber die Lösungen müssen auf jedes Ökosystem und jedes Land zugeschnitten sein. In diesem Sinne bedeutet Ernährungssicherheit nicht nur, dass man seine eigenen Lebensmittel anbaut, sondern auch, dass man sich auf die Lieferungen aus anderen Ländern verlassen kann. Handelswege und die Möglichkeit, Handel zu treiben, sind also ebenfalls sehr wichtig für die Ernährungssicherheit."

Immer mehr junge Menschen engagieren sich und wollen etwas gegen die Klimakrise unternehmen. Wie unterstützt Earthna sie dabei?

"Auf dem Gipfel gab es einige Sitzungen mit Jugendlichen", sagt Dr. Castro de la Mata. "Sie hatten sehr bestimmte Vorstellungen davon, wie der Planet, den sie erben, aussehen soll, sie brachten auch ihre eigenen Lösungen ein. Die Jugend ist auf jeden Fall ein Teil der Lösung. Sie hält den Druck aufrecht. Für die heutige Generation ist es sehr wichtig, auf diese Stimmen zu hören."

Schärfung des Umweltbewusstseins

Das Doha Environmental Actions Project, besser bekannt als DEAP, sorgt dafür, dass Katars Strände und Kulturdenkmäler über Generationen hinweg sauber und in gutem Zustand bleiben. Und Freiwillige übernehmen eine führende Rolle bei der Steigerung des Umweltbewusstseins im Land.

Mehr als 100 Freiwillige beteiligten sich kürzlich an einer Säuberungsaktion am wunderschönen Strand der archäologischen Stätte Al Zubarah.

Jose Saucedo, Direktor des Doha Environmental Actions Project euronews

"Wir machen das seit 5 bis 6 Jahren", sagt Jose Saucedo, Direktor des Doha Environmental Actions Project. "Und in dieser Zeit haben wir 11.000 Freiwillige mobilisiert, die meisten von ihnen Studenten. Heute sind Universitätsstudenten und Grundschüler gekommen, Familien, Mitarbeiter von Unternehmen. Alle sind Teil dieser großen Bewegung, die wir im Laufe der Jahre geschaffen haben."

Plastikmüll ist ein großes globales Problem. Jedes Jahr gelangen 11 Millionen Tonnen Plastikmüll in die Ozeane. Jede einzelne Strandsäuberung soll das Umweltbewusstsein in Katar stärken. Deshalb fordert die lokale Organisation die Freiwilligen auf, nichts als Fußabdrücke zu hinterlassen.

"Wir haben 180.000 Kilo Müll gesammelt", sagt Saucedo. "So viel Müll haben wir aus der Natur in Katar entfernt. Aus den Mangroven, von der Straße, vom Strand, von den Kulturerbestätten."

Dazu braucht es viel Engagement, und jedes Paar Hände hilft. Athba Al Bassam hat ihre Tochter mitgebracht, um zu zeigen, dass sie gemeinsam etwas bewirken können.

Athba Al Bassam ist mit ihrer Tochter gekommen, um den Strand zu säubern euronews

"Heute ist es windig, aber wir wollen mitanpacken, um die Umwelt zu schützen und den Strand von Al Zubarah zu reinigen", sagt sie.

"Wenn sie vor Ort bei einer Umweltaktion dabei sind, wird den Menschen klar, dass das Problem der Plastikverschmutzung und der Vermüllung ein echtes Problem für uns ist", sagt Saucedo. "Es ist viel einfacher, ein Gespräch darüberzuführen, nachdem man gesehen hat, wie der Ort vorher aussah und nach unserer Aktion, als wenn ich Sie davon überzeugen wollte, wie schlimm es ist, ohne dass Sie diesen Kontext kennen."

Müll in Kunst verwandeln

Eine Möglichkeit, Menschen zum Nachdenken über Veränderungen anzuregen, ist die Kunst. Einige der Flaschen, die bei früheren Aufräumaktionen gesammelt wurden, fanden ihren Weg zu den kürzlich abgehaltenen Doha Learning Days.

"Wir haben eine Reihe von Gegenständen, die an den Stränden rund um Katar gesammelt wurden", sagt Elizabeth Kennedy, stellvertretende Direktorin der Qatar Academy Doha. "Und unsere Schülerinnen und Schüler schaffen daraus ein gemeinsames Kunstwerk. Sie werden sowohl einen Dugong als auch eine Schildkröte gestalten."

Sie sagt, die von Tieren inspirierten Kunstwerke seien beabsichtigt: "Unsere Böden werden verschandelt, und das hat nicht nur Auswirkungen auf die Tiere in Katar: Wir haben wunderschöne Walhaie, es gibt Dugongs und Meeresschildkröten, die hier nisten. Manchmal halten sie im Wasser treibende Plastiktüten für Quallen. Es ist unsere Pflicht, Maßnahmen zu ergreifen und dafür zu sorgen, dass wir unsere Erde als einen besseren Ort hinterlassen."

Stellung beziehen gegen Einwegplastik

Die Schüler machen es vor: "Activists in Action" wurde von einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern ins Leben gerufen, die sich für ein Verbot von Einwegplastik in Katar einsetzten, ein Anliegen, das inzwischen von der gesamten Schule unterstützt wird.

"Nach unseren Recherchen ist das Verbot von Plastiktüten ein großer Schritt in Richtung einer gesunden Umwelt", sagt Sara Aldosari, Schülerin der Klasse 6 an der Akademie. "Wenn man eine intakte Umwelt haben will, kann man Plastik nicht 12 Minuten lang benutzen und es dann wegwerfen. Das ist nicht fair gegenüber anderen Menschen oder gegenüber Tieren."

Sara Aldosari, Schülerin der Klasse 6 an der Akademie euronews

Zurück in Al Zubarah ist Dr. Ferhan Sakal, Leiter der Ausgrabungsabteilung der Museen von Katar, ein regelmäßiger Teilnehmer an den Strandsäuberungsaktionen und hofft, beim nächsten Mal noch mehr neue Gesichter zu sehen.

"Das ist eine sehr gute Initiative, die in Katar weiter ausgebaut werden kann. Wir haben ein sehr schönes Ziel erreicht: Wir führen regelmäßig Säuberungsaktionen durch, die dazu beitragen, dass die Kulturerbestätten nicht vermüllen, aber auch das Umweltbewusstsein im Lande für das globale Problem schärfen. Es ist kein Problem Katars, sondern ein weltweites Problem, das wir lösen müssen."