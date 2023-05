Von euronews

Das ist der Name der Operation, die der Unsicherheit auf der französischen Insel ein Ende setzen soll. 1800 Mitglieder der Ordnungskräfte sollen 1000 Bangas, die Blechhütten in den Slums, zerstören

Doch auf der Insel im Archipel der Komoren geht nichts leicht von der Hand. Mayotte ist die einzige Insel, die 1974 gegen die Unabhängigkeit gestimmt hat.

Sophie Blanchy, Ethnologin am CNRS: "70 % der Bevölkerung von Mayotte lebt unter der Armutsgrenze der Metropole. (...) und das führt natürlich zu den Problemen der Kriminalität und der Unsicherheit (die wir heute sehen), die absolut nicht zu 100 % den Migranten anzulasten sind, die einer Jugend anzulasten sind, die völlig vernachlässigt und aus der Schule entlassen wird."

Sophie Blanchy zufolge hat es schon immer Migration zwischen den Inseln gegeben, auch wenn Mayotte, das aufgrund der Unterstützung durch den französischen Staat reicher ist, die sehr arme Bevölkerung der Komoren anzieht. Die Probleme der miteinander verbundenen Inseln müssen ganzheitlich angegangen werden: "Es könnte eine Zusammenarbeit geben, die angesichts der geografischen Nähe der Inseln vielleicht stärker sein könnte. Man kann in Mayotte nichts tun, wenn man es nicht auch auf den Komoren tut. "

Die Bevölkerung von Mayotte, die mit Unsicherheiten zu kämpfen hat, erwartet viel von Wuambushu. Mehr als 1.800 Polizei- und Gendarmeriebeamte wurden mobilisiert. Ihr Ziel: 1.000 Bangas, die Blechhütten in den Slums, zu zerstören, die vielen illegalen Einwanderer zu vertreiben und die kriminellen Banden zu verhaften.

Die Razzien haben sich in den heißesten Bezirken der Insel vervielfacht. Die Zusammenstöße zwischen der Polizei und der Jugend waren selbst für die Verhältnisse ungewöhnlich gewalttätig: Schlägereien, Straßenblockaden, Steinwürfe und Zerstörung von Fahrzeugen.

Aber nur zehn Häuser wurden dem Erdboden gleichgemacht, da das Gesetz die Zerstörung von alten Städten verbietet.

Mayotte, 101. französisches Departement

Mayotte ist die einzige "französische" Insel des Komoren-Archipels. Im Jahr 1841, mehr als zwei Jahrhunderte nach Martinique, Guadeloupe, Guyana oder Reunion, verkaufte der madagassische Sultan Andriantsouli Mayotte an die französische Kolonialmacht. Anjouan, Grande Comore und Mohéli, die drei anderen Inseln, die nicht gekauft wurden, wurden 1886 zu französischen Protektoraten. Die Inselgruppe wird als Kolonie "Mayotte und Dependenzen" bezeichnet.

Im Gegensatz zu den Bewohnern der anderen drei Komoreninseln hat Mayotte 1974 gegen die Unabhängigkeit gestimmt.

Warum diese Entscheidung? Sophie Blanchy zufolge gibt es mehrere Gründe, die zwischen Macht und Opportunismus liegen. Mayotte, eine der kleinsten Inseln des winzigen Archipels, fühlte sich schon immer von seinen Nachbarn verachtet, vor allem von Anjouan und Moheli: "Als die Mahorais sahen, dass die Unabhängigkeit verkündet wurde, die schließlich ein wenig schnell von den Komorianern angenommen wurde, wurde ihnen klar, dass sie bei der Organisation eines komorischen Staates hinten anstehen würden. Dies ist eine Hypothese: eine andere, anekdotische, aber sicherlich wahrscheinlichere ist, dass ein Kreole aus La Réunion, der aus dem Großraum La Réunion stammte, das Interesse an der Departementalisierung von La Réunion im Jahr 1946 in Form eines Landbooms sah, der dem Land einen sehr hohen Wert verlieh. Dieser Herr kaufte also Land in Mayotte, weil er dachte, dass er ein gutes Geschäft machen würde, wenn Mayotte ein Departement würde, und so geschah es auch. Und er hätte auch die Idee "Bitte um das Departement" verbreitet. Dann hat dieser Herr in den 1970er Jahren ein großes Stück Land an die Gemeinschaft zurückverkauft. "

Als einzige der von Frankreich kolonisierten Inselgruppen, die sich nicht für die Unabhängigkeit entschieden haben, wurde Mayotte 2011 ein französisches Departement. Im Jahr 2014 änderte Mayotte auch seinen Status auf europäischer Ebene und wurde zur neunten Region in äußerster Randlage, die seitdem Teil der Europäischen Union ist.

Mayotte, eine strategische Insel

Mayotte ist für Frankreich ein strategisches Departement zwischen Afrika, Asien und dem Nahen Osten und liegt an einer wichtigen Welthandelsroute. Im Kanal von Mosambik im Indischen Ozean werden 80 % des weltweit verbrauchten Öls aus den Golfstaaten geliefert.

Mayotte, das ärmste und jüngste Departement Frankreichs

Sophie Blanchy ist der Meinung, dass Frankreich Mayotte nicht genug Hilfe leistet. Die Ethnologin, die auf Mayotte und die Komoren spezialisiert ist, erklärt: "Dieses Departement ist ein sehr armes Departement. 70 % der Bevölkerung von Mayotte lebt unterhalb der Armutsgrenze im französischen Mutterland. Es handelt sich also um fast die gesamte Bevölkerung, und das führt natürlich zu den Problemen der Kriminalität und der Unsicherheit, die wir heute sehen, die absolut nicht zu 100 % den Migranten anzulasten sind, sondern einer Jugend, die völlig verwahrlost ist, keine Schulbildung hat und offensichtlich der Kriminalität frönt."

Die Einwohnerzahl von Mayotte liegt heute bei 350.000, mit einer schnell wachsenden Bevölkerung (laut INSEE liegt die Fruchtbarkeitsrate im Jahr 2021 bei 4,6 Kindern pro Frau, gegenüber 1,8 im französischen Mutterland).

Frau Blanchy, warum unterstützen die Mahorianer diese Operation, die auch von NGOs kritisiert wird?

"Es gibt Mahorais, die diese Operation unterstützen. Es sind diejenigen, die das Wort ergreifen, und es sind diejenigen, die eine radikalere Verteidigungsposition als die Identitären unterstützen. Es gibt einen großen Teil der Bevölkerung, die die Migranten beherbergen, die sie bezahlen oder bezahlen lassen und die sie beschäftigen.

Die Situation in Mayotte ist sehr schwer zu ertragen, und es steht fest, dass man die Dinge ändern und in Ordnung bringen muss. Es ist klar, dass die Jagd auf Migranten mit oder ohne Papiere wichtig ist, denn hier herrscht ein wenig Unruhe und allgemeine Gewalt. Das ist nicht nur keine Lösung, sondern bringt auch nichts. Und auf jeden Fall werden, wie der Innenminister ganz richtig sagt, jeden Tag immer wieder Abschiebungen durchgeführt. Man sieht also, dass die Situation in Mayotte und das muss man verstehen, diese außergewöhnliche Situation von Mayotte mit drei anderen armen Inseln, die ganz in der Nähe liegen. Und dann noch um die kleinen Inseln herum, die nichts haben, das ist unmöglich. Also muss man andere Lösungen finden".

Das bedeutet, dass es in Mayotte zwangsläufig immer einen Sog von Menschen geben wird, die auf den anderen Inseln große Schwierigkeiten haben, zu überleben, und die in dieses französische Departement kommen werden.

"ja genau. Es gibt eine sehr große Enttäuschung, und ich, die ich Familien sehr gut kenne und seit langem Familien in Mayotte, also Familien, Kinder und Jugendliche, die in Mayotte leben, kenne, weiß, dass das nicht das ist, was sie sich gewünscht haben, nicht nur wegen des Sogs, den es erzeugt, sondern auch politisch, was sie erreicht haben und welche Veränderungen das in ihrer Gesellschaft bewirkt".

Sophie Blanchy bedauert immer wieder, dass Frankreich zu wenig Hilfe leistet. Die Ethnologin, die sich auf Mayotte und die Komoren spezialisiert hat, sagt: "Alle Überseedepartements sind im Vergleich zu den Departements des Mutterlandes unterdotiert. Aber Mayotte ist im Vergleich zu den anderen Überseedepartements besonders unterdotiert, mit Ausnahmeregelungen überall, es gibt Ausnahmeregelungen in allen Bereichen. Der Rechtsverteidiger hat 2012 einen Bericht über Mayotte erstellt und auf die Ausnahmeregelungen im Ausländerrecht, im Aufnahmerecht, aber auch auf allen Ebenen des Bildungswesens, der Gesundheit, der wirtschaftlichen Entwicklung usw. hingewiesen. Das Departement ist ein sehr armes Departement. 70 % der Bevölkerung Mayottes leben unterhalb der Armutsgrenze des Mutterlandes. Das ist also fast die gesamte Bevölkerung und das führt natürlich zu den Problemen der Kriminalität und der Unsicherheit, die wir heute sehen, die absolut nicht zu 100 % den Migranten anzulasten sind, sondern einer Jugend, die völlig allein gelassen wird, ohne jeden anderen möglichen Rahmen, die also herumhängt und sich natürlich der Kriminalität hingibt. "

Laut INSEE liegt die Armutsquote bei 77 %, was mehr als 200 000 Menschen entspricht. Die soziale Spaltung soll viermal so hoch sein wie in der Metropole. Mayotte besteht aus einigen wenigen erfolgreichen, gebildeten Menschen, die ein Haus besitzen, und vielen Einwohnern, die in extremer sozialer und intellektueller Armut leben, wie vor 50 Jahren.

Die Bevölkerung von Mayotte wurde 1878 auf 9000 Einwohner geschätzt und hat nun 350 000 Einwohner erreicht, wobei die Bevölkerungszahl stark ansteigt (laut Insee liegt die Fertilität im Jahr 2021 bei 4,6 Kindern pro Frau, gegenüber 1,8 im Mutterland). Die Bevölkerung ist in 60 Jahren um das Zwölffache gewachsen. Einige weisen auf die Attraktivität von Mayotte hin, die als französisches Eldorado für Tausende Migranten von den Nachbarinseln dargestellt wird, die zur Entbindung nach Mayotte kommen, damit ihre Kinder über die französische Staatsbürgerschaft verfügen. Die Entbindungsstation in Mayotte ist die erste in Frankreich, was die Anzahl der Geburten angeht (9 000 im Jahr 2021, im Vergleich zu etwa 5 000 in den Entbindungsstationen der großen Städte wie Lille, Bordeaux, der Region Paris usw.).

Die Kinder erhalten die französische Staatsbürgerschaft jedoch erst mit 18 Jahren. Wenn ihre volljährigen Mütter also von der Insel abgeschoben werden, bleiben die Kinder allein zurück und werden von den überforderten Sozialdiensten im Stich gelassen. Viele Kinder geraten in die Kriminalität, um zu überleben. Es ist diese Kriminalität, die die Einwohner unerträglich macht. Sophie Blanchy beleuchtet jedoch die Theorie der höheren Geburtenzahlen in Mayotte. Ihrer Meinung nach sind die Geburten aufsteigend und auch auf den anderen Inseln sehr zahlreich. Und die Migration zwischen den Inseln ist gang und gäbe, nicht nur nach Mayotte: "Es ist so, dass es die jungen Leute sind, die 18- bis 30-Jährigen, die in allen Gesellschaften der Welt am meisten migrieren".

Mayotte, ein Dorn im Auge der Beziehungen zwischen Frankreich und den Komoren

Die Operation Wuambushu zielt darauf ab, illegale Migranten aus Mayotte zurückzuschicken und Komorer, die sich illegal auf Mayotte aufhalten, auf die nächstgelegene komorische Insel, Anjouan, auszuweisen. Anjouan ist nur 70 Kilometer entfernt. Jeden Tag versuchen illegale Einwanderer von Anjouan aus eine schwierige Überfahrt, bei der sie ihr Leben riskieren.

Doch der Präsident der Komoren, Azali Assoumani, weigert sich, seine Häfen zu öffnen, um den Ausgewiesenen die Rückkehr zu ermöglichen. Die "Maria Galanta", die Fähre, die täglich Dutzende von abgeschobenen Komorianern transportiert, konnte noch nicht anlegen.

Der komorische Staatschef, der 1999 durch einen Militärputsch an die Macht kam, ist dennoch ein Verbündeter Frankreichs, auch wenn die Komoren die Unabhängigkeit von Mayotte nicht anerkennen. Er erhält von Paris den größten Teil der internationalen Hilfe, die die Komoren erhalten. Der Führer des winzigen Archipels hat sich die Hilfe von Paris verdient, um im Februar 2023 den Vorsitz der Afrikanischen Union zu übernehmen.

Für Sophie Blanchy sind diese vier Inseln und ihre Bevölkerung miteinander verbunden, untrennbar miteinander verbunden, und die Lösung der Probleme auf Mayotte erfordert ein generelles Nachdenken über die gesamte Inselgruppe:

"Angesichts der geografischen Nähe der Inseln könnte es eine stärkere Zusammenarbeit geben. Nichts kann auf Mayotte getan werden, wenn es nicht auch auf den Komoren getan wird."