Im Zentrum der englischen Stadt Nottingham sind drei Menschen getötet worden. Ein 31 Jahre alter Mann wurde unter Mordverdacht festgenommen worden.

In der englischen Stadt Nottingham wurden am Dienstag in den frühen Morgenstunden drei Menschen tot aufgefunden und drei weitere von einem Lieferwagen angefahren und verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Ein 31-jähriger Mann wurde wegen Mordverdachts festgenommen, teilte die Polizei von Nottinghamshire mit.

"Dies ist ein entsetzlicher und tragischer Vorfall, der drei Menschen das Leben gekostet hat", sagte Polizeipräsidentin Kate Meynell.

Sie sagte, dass zwei Menschen kurz nach 4 Uhr morgens in einer Straße tot aufgefunden wurden und eine dritte Person in einer anderen Straße, unabhängig von dem Vorfall mit dem Lieferwagen. Die drei verletzten Personen wurden in einem Krankenhaus behandelt. Über ihren Zustand war zunächst nichts zu erfahren.

Die Polizei gab keine unmittelbaren Hinweise auf ein mögliches Motiv.

"Wir glauben, dass diese drei Vorfälle miteinander in Verbindung stehen, und wir haben einen Mann in Gewahrsam", sagte Meynell. "Die Ermittlungen befinden sich noch im Anfangsstadium, und ein Team von Kriminalbeamten arbeitet daran, die genauen Umstände des Vorfalls zu ermitteln.

Das Update kam, nachdem die Rettungsdienste das Zentrum von Nottingham überflutet hatten, was die Polizei als "anhaltenden schweren Vorfall" in der mittelenglischen Stadt bezeichnete.

Bilder in den sozialen Medien zeigten, wie die Polizei an mehreren Stellen im Stadtzentrum Absperrungen errichtete.

Das Straßenbahnnetz der Stadt teilte mit, dass es alle Fahrten eingestellt habe.

Nottingham ist eine Stadt mit rund 350.000 Einwohnern, etwa 120 Meilen (190 Kilometer) nördlich von London.