Von Cyril Fourneris

Künstliche Intelligenz oder KI steht im Mittelpunkt der 7. Ausgabe der Viva Technology, Europas größter Messe für Innovation und Start-ups. Sie wurde am Mittwoch in Paris eröffnet.

Frankreich nutzte die Gelegenheit, um seinen umfassenden Plan zur Förderung der KI vorzustellen. So will Frankreich mit US-amerikanischen und chinesischen Akteuren mithalten.

Frankreich Wirtschaftsminister Bruno Le Maire erklärte:

"Wir sind fest entschlossen, nicht zu wiederholen, was wir vor einigen Jahren oder Jahrzehnten mit GAFAM erlebt haben, nämlich dass Europa zurückgeblieben ist, von den Vereinigten Staaten abgehängt und nicht in der Lage, unabhängig zu sein. Bei der künstlichen Intelligenz wollen wir den Kampf führen."

Mehr als 2.400 Start-ups und Großunternehmen sind für vier Tage vor Ort - es geht um Austausch und Geschäfte, auch wenn der Tech-Markt gerade eine ruhigere Phase im Vergleich zu den Vorjahren durchlebt.

"Während der Pandemie haben sich alle mitreißen lassen. Die Investoren gaben Millionen für Start-ups aus, die es manchmal nicht wert waren. Jetzt hat sich die Lage wieder beruhigt. Heute stellt sich die Frage, ob wir angesichts des Zinsanstiegs, den niemand kommen gesehen hat, weiterhin Risiken eingehen können. Hier bei Vivatech kommen 2.000 Investoren, um sich die besten Start-ups anzusehen. Man merkt, dass sich etwas tut", erklärt Francois Bitzouet, Geschäftsführer der Viva Technolgy.

Südkorea steht in diesem Jahr im Fokus. Das Land, in dem eine Reihe von Technologieriesen beheimatet ist, hat sich in letzter Zeit als globales Zentrum für Start-ups etabliert. Und sie setzen auf Europa, um die globale Bühne zu betreten, wie der zuständige südkoreanische Minister Lee Young erklärte:

"Bis vor ein paar Jahren konzentrierten sich die koreanische Regierung und Start-ups nur auf den US-Markt. Aber wir sind uns im Klaren, dass der EU-Markt größer ist und schneller wächst. Lassen Sie uns also gemeinsam auf eine strahlende Zukunft für die Menschen hinarbeiten."

Weitere wichtige Themen der diesjährigen Messe sind Umwelt, Inklusion und Sport - ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Paris.

"Einer der wichtigsten Momente wird die Ankunft von Elon Musk, dem schillernden Chef von Twitter, SpaceX und Tesla, am Freitag sein. Er wird vor 4.000 Menschen sprechen, während Frankreich hofft, als Standort für eine neue Tesla-Fabrik ausgewählt zu werden", meint Euronews-Korrespondent Cyril Fourneris.