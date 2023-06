Von Kal Berjikian

Von Irland bis Spanien ist der Zugang zur Versorgung transsexueller junger Menschen sehr unterschiedlich, je nachdem, wo in der Europäischen Union sie leben. In einigen Ländern ist er praktisch unmöglich.

Zwei Monate vor seinem 18. Geburtstag und mehr als ein Jahr, nachdem er angefangen hatte, sein Geschlecht in Frage zu stellen, wurde Alex die jüngste Person, die in einer Klinik in Frankreich Zugang zu einer Behandlung für Transsexuelle bekommen hat.

Ich war sehr glücklich und erleichtert, denn es war ein entscheidender Moment. Ich hatte gerade die Oberschule beendet ... und der Zeitpunkt war sehr wichtig für mich", sagt Alex gegenüber Euronews. "Denn meine Stimme begann sich etwa drei Monate nach dem ersten Semester [der Universität] zu verändern."

"Ich war sehr erleichtert, dass ich versuchen konnte, so zu leben, ohne dass die Leute merkten, dass ich trans bin."

Für Alex - dessen Name für diesen Artikel geändert wurde - war der Zugang zu Hormonen ein relativ unkomplizierter Prozess.

In Frankreich können Minderjährige geschlechtsangleichende Behandlungen wie Pubertätsblocker oder Hormonersatztherapien (HRT) in Anspruch nehmen. Die meisten Gesundheitsämter verlangen jedoch ein psychologisches Gutachten. Das zu erstellen, kann mehrere Jahre dauern.

In Alex' Fall konnte er die Anforderungen dank der Unterstützung seiner Eltern und seines Alters schnell erfüllen. Für andere kann es jedoch schwieriger sein, den gleichen Weg zu beschreiten.

"Ich habe gerade mit meiner Endokrinologin gesprochen, und sie sagte, dass sie gezwungen waren, das System zu schließen, weil es nicht genug Leute gab, die [geschlechtsangleichende Behandlungen] anbieten wollten. Und weil das öffentliche Krankenhaus in Frankreich dies nicht als Priorität ansieht."

"Jetzt ist die Warteliste sehr, sehr lang - zwischen acht Monaten und einem Jahr für den ersten Termin, während es bei mir nur ein oder zwei Monate waren."

Das tödlichste Jahr für LGBTQ+ Menschen in Europa seit einem Jahrzehnt

Für andere junge Menschen in der Europäischen Union sind die Erfahrungen mit dem Transgender-Dasein sehr unterschiedlich, je nachdem, wo sie leben.

Im Februar verabschiedete Spanien ein Gesetz, das es allen Personen über 16 Jahren erlaubt, ihr Geschlecht selbst zu bestimmen. Im selben Monat wurde in Schweden die Hormontherapie für Menschen unter 18 Jahren verboten, außer in seltenen Fällen.

Und während Finnland die Vorschrift aufhob, dass Erwachsene vor einer Geschlechtsumwandlung sterilisiert werden müssen, debattierte Kroatien darüber, ob geschlechtsbestätigende Behandlungen auf Personen über 21 Jahren beschränkt werden sollten.

Das vergangene Jahr war eines der gewalttätigsten seit fast einem Jahrzehnt für die europäische LGBTQ+-Gemeinschaft, insbesondere für Trans-Personen, "sowohl durch geplante, grausame Angriffe als auch durch Selbstmorde im Zuge zunehmender und weit verbreiteter Hassreden", so die ILGA, Europas größte Organisation für LGBTQ+-Rechte.

Im Jahr 2022 wurde ein Transmann während einer Pride-Veranstaltung in Deutschland getötet. Im selben Jahr wurde eine Transfrau in Estland ermordet. Und eine Cis-Frau (eine Person, die sich mit ihrem Geburtsgeschlecht identifiziert) wurde in Georgien getötet, weil sie fälschlicherweise für einen Transmann gehalten wurde.

Außerdem gab es mindestens zwei Angriffe auf LGBTQ+-Bars: Bei einem Angriff in Oslo wurden zwei Menschen getötet und 20 verletzt, bei einem anderen in Bratislava wurden zwei Menschen getötet.

"Dieses Phänomen tritt nicht nur in Ländern auf, in denen Hassreden weit verbreitet sind, sondern auch in Ländern, in denen weithin angenommen wird, dass LGBTI-Personen zunehmend akzeptiert werden", sagt Evelyne Paradis, die Geschäftsführerin von ILGA-Europe.

Die Organisation sagt, dass Irland, Spanien, Norwegen, Polen, Großbritannien und die Schweiz nur einige der Länder sind, die im vergangenen Jahr einen Anstieg der Hassreden gegen Transmenschen meldeten.

Schlechtestes Land für Versorgung Transsexueller in Europa

Der Zugang zu medizinischer Versorgung für Transgender - insbesondere für Minderjährige - variiert je nachdem, wo in Europa eine Person lebt.

In Irland ist es für Personen unter 17 Jahren nahezu unmöglich, eine transsexuelle Gesundheitsversorgung in Anspruch zu nehmen, obwohl sie es rechtlich könnten. Und das, obwohl Irland eines von nur 11 Ländern in Europa ist, die es den Menschen erlauben, ihr Geschlecht selbst zu bestimmen. Es gibt auch ein Verfahren, mit dem Minderjährige ihr Geschlecht gesetzlich anerkennen lassen können.

Laut Transgender Europe [TGEU], der größten europäischen Gruppe für die Rechte von Transsexuellen, ist das Land der schlechteste Ort für den Zugang zu medizinischer Versorgung für Transsexuelle in der Europäischen Union, noch vor Ungarn und Polen.

Der Kern dieses Widerspruchs sind die Rückstände in der medizinischen Versorgung des Landes. Während junge Menschen theoretisch das Recht auf Zugang zu medizinischer Versorgung haben, müssen sie sich in der Praxis mit einer siebenjährigen Warteliste begnügen, um in das Gesundheitssystem aufgenommen zu werden. Das bedeutet, dass der Zugang für viele Menschen bis zum Erwachsenenalter praktisch abgeschnitten ist.

"Es gibt in Irland wirklich keine geschlechtsspezifische Gesundheitsversorgung für transsexuelle Kinder", sagt Moninne Griffith, die Geschäftsführerin der irischen LGBTQ+-Jugendorganisation BeLonG To, gegenüber Euronews.

"Ich habe gehört, dass einige junge Menschen und ihre Eltern aus purer Verzweiflung versuchen, im Ausland und online Zugang zu medizinischer Versorgung zu bekommen."

Sie ließen sich regelmäßig entweder in Polen oder in England behandeln, "aber ohne angemessene medizinische Überwachung hier in Irland, was sehr gefährlich ist und was wir nicht empfehlen würden."

Der Grund für den Rückstau, so Griffith, sei unter anderem eine Kombination aus Brexit, Transphobie und dem Gesundheitssystem des Landes.

Vor dem Austritt Großbritanniens aus der EU war Irland im Rahmen seines Programms für Behandlungen im Ausland (Treatment abroad scheme, TAS) stark auf Kliniken im Vereinigten Königreich angewiesen, ein Programm der Europäischen Union, das es Patienten ermöglicht, sich in einem anderen Mitgliedstaat behandeln zu lassen und trotzdem über ihre nationale Versicherung versichert zu sein. Mit dem Brexit ist dieser Weg nun abgeschnitten.

Griffith sagt, dass die Trans-Gemeinschaft in Irland so klein ist, dass sie in einem medizinischen System, das sich leider auf die akute Seite der medizinischen Versorgung und Intervention konzentriert, keine Priorität hat.

Zugang zu geschlechtsangleichender Behandlung in Spanien

Für junge Menschen in Spanien stellt sich die Situation ganz anders dar. Im Februar 2023 verabschiedete das Land ein Gesetz, das die Rechte der LGBTQ+-Gemeinschaft, insbesondere der Trans-Gemeinschaft, erheblich erweiterte.

Das so genannte "Transgender-Gesetz" vereinfachte das Verfahren für alle Personen ab 16 Jahren, ihr Geschlecht in den Ausweispapieren zu ändern, z. B. von männlich zu weiblich.

Zuvor mussten sich die Betroffenen zwei Jahre lang einer medizinischen Behandlung unterziehen und eine ärztliche Diagnose der Geschlechtsdysphorie vorweisen, bevor sie ihre Geschlechtsmarkierung ändern konnten.

Laut TGEU ist Spanien nach Malta der zweitbeste Ort für den Zugang zu medizinischer Versorgung für Transsexuelle in Europa.

Laut Uge Sangil, der Vorsitzenden von FELGTBI+, der größten spanischen LGBTQ+-Organisation, ist der Zugang zu medizinischer Versorgung für junge Menschen in den meisten Teilen des Landes relativ einfach. Ihre Hausärztin oder ihr Hausarzt kann sie an eine Klinik verweisen, die ihnen hilft, die gewünschte Behandlung zu bekommen, seien es Pubertätsblocker oder Hormone.

Und wenn sie sehr jung sind, können sie ihren Namen auch problemlos im Schulregister ändern lassen, noch bevor sie ihre Ausweispapiere legal ändern dürfen.

Trotzdem kann der Zugang zur Gesundheitsversorgung für manche Menschen - insbesondere für junge Menschen - schwierig sein, je nachdem, in welchem Teil des Landes sie leben.

Die Gesundheitsversorgung ist in Spanien dezentralisiert, was bedeutet, dass die Regeln für die Transitversorgung je nach Region unterschiedlich sind. In Regionen wie Kastilien und León, die teilweise von der rechten Vox-Partei kontrolliert werden, ist der Zugang nicht garantiert.

Laut Sangil "ist Kastilien und León einer der schlechtesten Orte in Spanien, was den Zugang zu geschlechtsspezifischer Gesundheitsversorgung angeht. Und das liegt daran, dass es kein Protokoll gibt, das den Menschen den Zugang zur Versorgung ermöglicht".

Theoretisch haben die Menschen in Kastilien und León also "Zugang zu Allgemeinmediziner:innen und Endokrinolog:innen, die die Behandlung durchführen können, aber es gibt keine Garantie, dass das auch tatsächlich geschieht".

Das liegt daran, dass laut Sangil der Zugang zur Gesundheitsversorgung für junge Menschen in dieser Region davon abhängt, ob einzelne Ärzt:innen sie behandeln wollen. Und das ist ein Problem, denn "wir können uns nicht auf den guten Willen der Mediziner verlassen".

Es geht nicht um Hormone

In der gesamten Europäischen Union - und auch in den USA - sind Transgender-Minderjährige zu einem wichtigen Gesprächsthema in den Medien geworden und stehen im Mittelpunkt neuer Rechtsvorschriften, die ihren Zugang zur Gesundheitsversorgung einschränken.

Laut Alex geht es dabei zwar häufig um Hormonersatztherapien, doch werden dabei wichtige Teile der Lebenserfahrung von transsexuellen Jugendlichen ignoriert. Und obwohl der Zugang zu Hormonen wichtig ist, gibt es auch andere Möglichkeiten, jungen Menschen zu helfen.

"Die meiste Zeit fühlen wir uns schlecht, weil die Leute uns nicht als das anerkennen, was wir sind", sagt er. "Und ich denke, das ist der größte Teil des Trans-Seins. Es geht nicht um Hormone."

"Ich denke, wenn Menschen einfach sagen könnten: 'Ich bin ein Mann', [und andere Menschen könnten antworten] 'Du bist ein Mann'. Ich glaube, das würde uns das Leben [...] viel leichter machen."

"Ich glaube, als meine Familie anfing, [mein Geschlecht] zu akzeptieren und mich mit den richtigen Pronomen und Namen anzusprechen, hat mir das am meisten geholfen. Das war toll."