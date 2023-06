Plötzlich verschwunden und verstummt: Wo ist Wagner-Chef Prigoschin?

Bis Samstag hat Wagner-Boss Prigoschin regelmäßig Audio- und Video-Botschaften über Telegram abgesetzt. Doch seit er mutmaßlich von Rostow am Don nach Belarus abgereist sein soll, gibt es keine Nachrichten mehr.

Bei der Abfahrt in Rostow am Don an der Grenze zur Ukraine lächelt Wagner-Boss Jewgeni Prigoschin. Gerade hatten einige seiner Fans Selfies mit ihm machen wollen. Die großer Teil der Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt in Südrussland hatte den Einmarsch der Wagner-Kämpfer offenbar befürwortet.

Doch das Ende des Aufstandes der Privatarmee Wagner - auf Englisch Wagner PMC (für Private Military Company) - kommt auch vielen Menschen in Russland sehr seltsam vor. Staatsmedien zufolge ist Jewgeni Prigoschin nach Belarus ausgereist, nachdem Präsident Alexander Lukaschenko den Wagner-Chef davon überzeugt haben soll, den Marsch seiner Männer auf Moskau abzublasen.

Doch wo ist Jewgeni Prigoschin jetzt? Und warum ist er verstummt?

Seit der Abreise aus Rostow am Don am Samstagabend gibt es keine neuen Audio- oder Video-Botschaften von Prigoschin in den sozialen Medien. In den Tagen zuvor hatte der Unternehmer mehrmals täglich oft lange Aufnahmen gepostet - zunächst im hellen T-Shirt mit einer Tasse Tee, dann als Audio in kämpferischem Ton. Doch plötzlich ist der 62-Jährige verstummt.

Die Pressestelle von Prigoschins Firma sagte dem Sender RTVi am Sonntagnachmittag, dass der Wagner-Chef alle grüßen lasse und Fragen beantworten werde, "wenn er guten [Handy-]Empfang hat". Das berichtet FT-Reporter Max Seddon.

In seinen Botschaften hatte Prigoschin die offiziellen Begründungen für den Krieg in der Ukraine angezweifelt. Allerdings ist der Wagner-Chef keineswegs gegen Russlands Krieg - und er hatte vor dem Verlust der (eigentlich zur Ukraine gehörenden) Halbinsel Krim gewarnt.

Muss Prigoschin um das Wohlergehen seiner Familie fürchten?

Am Samstagabend wurde im Internet gemeldet, die russischen Behörden führten Razzien bei Angehörigen der Wagner PMC durch. Prigoschin hat eine Ehefrau und eine 31-jährige Tochter sowie einen etwa 26-jährigen Sohn.

Zudem hat Prigoschins eine inzwischen 83-jährige Mutter, die dadurch Aufsehen erregt hatte, dass sie die EU-Sanktionen gegen sich angefochten und diesen Rechtsstreit gewonnen hatte.

Allerdings sind der Wagner-Chef und seine Leute für ihre Brutalität bekannt. Prigoschin hatte die grausame Hinrichtung von "Verrätern" an der Front in der Ukraine ausdrücklich befürwortet.

Arbeitsfreier Montag: Sicherheitsmaßnahmen in Russland bleiben bestehen

Expert:innen zufolge geht Russlands Präsident Wladimir Putin geschwächt aus dem versuchten Aufstand hervor. Der Staatschef hatte den aufständischen Wagner-Leuten am Samstagvormittag mit harten Strafen gedroht, am Samstagabend wurde alles wieder aufgehoben.

Die Sicherheitsmaßnahmen und der arbeitsfreie Montag in der russischen Hauptstadt bleiben trotz des abgesagten Marsches auf Moskau bestehen. Auch um den Aufenthaltsort des russischen Präsidenten gibt es des öfteren Rätselraten.