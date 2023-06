Noch immer ist die plötzliche Kehrtwende von Wagner-Chef Prigoschin nicht geklärt. Wurde die Familie des Unternehmers in St. Petersburg bedroht?

Zwei Tage nach der Absage des Marsches seiner Männer auf Moskau ist weiterhin nicht klar, warum der Chef der Privatarmee Wagner eine so abrupte Kehrtwende vollzogen hat. Auch die Erklärungen des Unternehmers Prigoschin von diesem Montag tragen nicht wirklich zum Verständnis bei.

Zudem heißt es an diesem Montag, das Strafverfahren gegen Jewgeni Prigoschin sei nicht eingestellt. Dabei basierte der gesamte seltsame Deal zwischen dem Wagner-Chef und dem Kreml darauf, dass die Aufständischen nicht strafrechtlich verfolgt würden.

Mit Verweis auf britische Sicherheitskreise schreibt THE TELEGRAPH, dass offenbar Prigoschins Familie in St. Petersburg bedroht wurde.

Zudem habe der Wagner-Chef eher über 8.000 statt wie vorgegeben über 25.000 Söldner verfügt. Am Freitagabend hatten Wagner-Kämpfer aus der Ukraine kommend zunächst die Stadt Rostow am Don erreicht und waren dann weitestgehend ohne Widerstand in Richtung Moskau gefahren - bis Prigoschin am Samstagabend den Vormarsch stoppte.

Anspielungen von Kadyrow zu Prigoschins Familie

Tschetscheniens Präsident Ramsan Kadyrow hatte am Sonntag angedeutet, dass Probleme mit dem Business seiner Familie Prigoschin zum Teil dazu veranlasst haben könnten, "seine hoch riskante Auseinandersetzung mit dem russischen Militär zu beginnen". Das berichtet die MOSCOW TIMES.

Kadyrow und Prigoschin hatten die russische Militärführung wegen ihrer Strategie im Krieg in der Ukraine zunächst gemeinsam kritisiert. Zuletzt hatte sich Kadyrow aber offenbar auf die Seite des russischen Präsidenten gestellt.

"Eine Kette von gescheiterten Geschäftsabschlüssen sorgte für einen anhaltenden Groll in dem Geschäftsmann, der seinen Höhepunkt erreichte, als die Behörden von St. Petersburg [Prigoschins] Tochter ein begehrtes Grundstück nicht gewährten", sagte Kadyrow.

Kadyrows Post auf Telegram Screenshot

Jewgeni Prigoschins Frau Lyobov und die drei erwachsenen Kinder - die Töchter Polina und Veronika sowie Sohn Pawel - sind laut RTVi und laut Financial Times in Unternehmen des Wagner-Boss tätig. FT berichtete auch über das Luxus-Leben der Familie Prigoschin - mit einem riesigen Anwesen und teuren Reitpferden, mit denen eine Tochter auch Wettbewerbe in Italien bestritt.

Auch die Ehefrau und zwei Kinder des Unternehmers sind mit Sanktionen der EU und der USA belegt.

Prigoschins 83-jährige Mutter hatte im Früjahr 2023 vor einem Europäischen Gerichtshof gegen die Sanktionen gegen ihre Person geklagt - und gewonnen.

Viele internationale Beobachtende verweisen auf die Äußerungen, die Jewgeni Prigoschin in den Tagen zuvor in seinen Videos gemacht hatte. Darin stellte der Unternehmer die gesamte Begründung des Krieges des russischen Präsidenten in Frage. Den Krieg gegen das Nachbarland hat Prigoschin, dessen Truppen für ihre besondere Brutalität bekannt sind, aber stets verteidigt.