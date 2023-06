Ermittlungen gegen Polizisten wegen Totschlags in Nanterre

Randale nach Tod eines Teenagers in Nanterre

Eine Motorradstreife in Nanterre bei Paris wollte am Dienstagmorgen einen Teenager am Steuer eines Autos kontrollieren.

Als der 17-Jährige plötzlich anfuhr, schoss die Polizei. Der Tod des jungen Mannes hat zu Ausschreitungen geführt.

Gegen den Beamten wird wegen Totschlags ermittelt.

Die französische Polizei hat im ganzen Land mehr als 150 Menschen festgenommen, nachdem es nach dem Tod eines 17-Jährigen durch die Polizei zu gewalttätigen Protesten kam.

Nahel starb durch einen Schuss in die Brust, ein Polizist hatte ihn angewiesen, sein Fahrzeug für eine Kontrolle anzuhalten, doch Nahel widersetzte sich der Aufforderung.

Hier in Nanterre, wo sich der Vorfall ereignete, brannten Demonstranten Fahrzeuge und Mülleimer sowie den Hauptsitz eines Gasunternehmens nieder, das wegen Explosionsgefahr evakuiert werden musste.

Die Polizei setzte Tränengas ein, um die Menschen, die sich auf den Straßen versammelt hatten, auseinanderzutreiben, wurde jedoch mit Projektilen, Feuerwerkskörpern und sogar schweren Waffen konfrontiert.

Wir haben in den sozialen Medien Bilder gesehen, die den Einsatz von Granaten gegen Polizeibeamte in einem Vorort zeigten. Eine sehr angespannte Situation, eine Situation, die der Innenminister hier in Frankreich als unerträglich bezeichnet hat, einen unerträglichen Angriff auf die Symbole der Republik.

Und der französische Präsident hat an diesem Donnerstag zur Ruhe aufgerufen, damit die Ermittlungen durchgeführt werden können.

Aber für diesen Donnerstagnachmittag wurde hier in Nanterre ein Marsch organisiert, zu dem die Familie von Nahel aufgerufen hat. Seine Mutter hat im Namen ihres Sohnes zu einer Revolte aufgerufen.