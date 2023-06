Von euronews

Nach den tödlichen Schüssen von Polizisten auf einen 17-Jährigen Jugendlichen erklärte Macron, der Vorfall sei unerklärlich und unentschuldbar. Was war geschehen?

Polizisten eröffneten in Nanterre das Feuer auf das Auto des Jugendlichen, nachdem es nicht angehalten hatte. Gegen einen von ihnen wird nun wegen des Vorfalls ermittelt.

Me Yassine Bouzrou, Anwalt der Familie des Opfers: "Damit der Schuss rechtmäßig ist, hätte der Polizist in Gefahr sein müssen, dass sein Leben in Gefahr war, was nicht der Fall war, da auf dem Video deutlich zu sehen ist, dass die Polizisten an der Seite und nicht vor dem Fahrzeug stehen."

Fußballstar Kylian Mbappe gehörte zu den Prominenten, die ihre Betroffenheit über die Tragödie zum Ausdruck brachten. In einem Tweet schrieb er: "Ich trauere um mein Frankreich".

Gérald Darmanin, Innenminister:

" Ich habe beschlossen, 2.000 Polizisten und Gendarmen zu mobilisieren, um für die Ruhe der Bevölkerung zu sorgen, 2.000 Polizisten und Gendarmen, um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung im Zuständigkeitsbereich des Pariser Polizeipräsidiums und insbesondere im Departement Hauts-de-Seine zu gewährleisten."

Die Regierung ruft zur Ruhe in den unruhigen Vorstädten der Hauptstadt auf. Die Atmosphere unter den Menschen ist angespannt. Die Bereitschaftspolizei errichtet Sperren und läuft Streife.

Die Mutter von Nahel, dem 17-jährigen Jugendlichen, der in Nanterre von einem Polizisten erschossen wurde, ruft für Donnerstag, den 29. Juni, um 14 Uhr vor der Präfektur des Départements Hauts-de-Seine zu einem weißen Marsch zu Ehren ihres Sohnes auf. "Kommt alle", sagte sie in einem auf TikTok geposteten Video. Die Präfektur befindet sich gegenüber dem Ort, an dem der junge Mann am Dienstagmorgen gestorben ist.

Emmanuel Macron drückt seine "Erschütterung" und seine "Zuneigung für Nahel und seine Familie" aus. "Nichts rechtfertigt den Tod eines jungen Menschen", sagte der Präsident am Mittwoch, als er am Rande einer Reise nach Marseille zu diesem Thema befragt wurde. Nach den nächtlichen Zusammenstößen in der Region Ile-de-France rief er dazu auf, "der Gerechtigkeit ihren Lauf zu lassen" und "Ruhe" zu bewahren.

Ein Polizist wird in Polizeigewahrsam genommen. Der Beamte, der den jungen Mann getötet haben soll, wurde im Rahmen einer Untersuchung, die der Generalinspektion der Polizei (IGPN) anvertraut wurde, wegen "vorsätzlicher Tötung" in Polizeigewahrsam genommen. Eine zweite Untersuchung wurde ebenfalls eingeleitet, und zwar wegen "Verweigerung des Gehorsams" und "versuchter vorsätzlicher Tötung einer Amtsperson".

Gérald Darmanin spricht von "extrem schockierenden Bildern". Das von einem Zeugen der Szene gefilmte Video entspreche "offenbar nicht dem, was wir uns bei der Polizei wünschen", sagte der Innenminister. "Wenn sich die Bilder bestätigen, ist eine Geste wie die, die wir gesehen haben, zu keinem Zeitpunkt gerechtfertigt", fügte er hinzu.

Rund 2.000 Polizisten und Gendarmen werden in den Pariser Vororten mobilisiert, um weitere Zusammenstöße als Reaktion auf den Tod von Nahel M. zu verhindern. "Ich appelliere an die Ruhe und die Wahrheit der gerichtlichen Untersuchung", sagte Innenminister Gérald Darmanin bei der Ankündigung dieser Maßnahme während eines Pressegesprächs.