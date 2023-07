Ein Klassiker ist zurück: Mit dem Nachtzug durch Europa

Auf der Schiene durch die Nacht: die Renaissance der Nachtzüge

Schnell durch die Nacht mit dem Zug: Das war mal schick, dann fast abgeschafft. Billigflüge und billiges Benzin machten dem Nachtzug den Garaus. Jetzt ist die Bahnreise im Dunklen wieder "in", so Chris Engelsman, Mitbegründer von "European Sleeper": "Wir freuen uns sehr, dass das Interesse der Reisenden an Nachtzügen wieder sehr groß ist. Es ist eine sehr schöne und abenteuerliche Art des Reisens. Wenn man nachts reist, ist es viel effizienter und somit eine Alternative zum Fliegen."

"European Sleeper" ist ein Startup, das Europa mit Nachtzügen verbinden will. Die erste Strecke wurde gerade erst zwischen Berlin und Brüssel eröffnet. Noch einmal Chris Engelsman: "Wir wollen die Strecke bis nach Prag ausbauen, so dass sie eine echte Ost-West-Verbindung zwischen Mittel- und Westeuropa darstellt. Wir glauben, dass dies eine entscheidende Kombination von Städten ist. Der nächste Schritt ist sogar noch spannender. Wir wollen von Amsterdam nach Barcelona fahren.

Nachtzüge sind emissionsärmer, billiger und umweltfreundlicher als Flüge. Aber sind sie auch für Familien, Kinder oder ältere Menschen geeignet? Viele denken, Nachtzüge seien vor allem etwas für junge Leute, die das Abenteuer suchen. Nein - sagt Chris Engelsman:

"Wir haben mehr Luxuswagen im Zug, in denen wir viele ältere Paare sehen, die in ihrer Jugend mit dem Zug gereist sind. Sie sind alle mit dem Zug gereist und haben sich daran gewöhnt. Jüngeren Menschen müssen wir zeigen, wie schön es ist, nachts mit dem Zug zu fahren, dass es aufregender ist als Fliegen. Und Kinder lieben es immer. Ich habe selbst drei Kinder und wir reisen natürlich mit dem Zug, wann immer es möglich ist. Mit der Familie im Zug zu sein und herumzureisen ist sehr aufregend, besonders für Kinder.

Immer mehr europäische Bahngesellschaften nehmen Nachtzugverbindungen in ihren Fahrplan wieder auf. Vom Liegesitz bis zum privaten Schlafwagenabteil gibt es für jeden Wunsch und jedes Budget eine Reiseoption. Ein Klassiker der Bahnreise ist zurück auf der Schiene.

