Der öffentliche Verkehr bietet ein großes Potenzial zur Senkung des Energieverbrauchs.

Die verstärkte Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und die Verringerung der Abhängigkeit vom Auto sind zwei wichtige Aspekte, die Europa dabei helfen, seine ehrgeizigen Klima- und Energiesparziele zu erreichen. Das Herzstück zur Erreichung beider Ziele sind die Eisenbahnen des Kontinents.

Das Angebot im Schienenpersonenverkehr und die Nutzungsraten sind in Europa sehr unterschiedlich. Die Schweiz, Österreich, Frankreich und Schweden weisen nach unterschiedlichen Maßstäben die höchsten Zahlen für die Bahnnutzung auf.

Wer reist in Europa am meisten mit der Bahn? In welchen Ländern ist der Anteil der Bahnnutzung am Personenverkehr am höchsten? Welche Länder haben die höchste Dichte an Bahnstrecken?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Verbreitung des Schienenpersonenverkehrs zu messen. Eine davon ist die Anzahl der Personenkilometer, d. h. der durchschnittlich mit der Bahn zurückgelegten Entfernung (im nationalen und internationalen Verkehr) pro Einwohner.

Der gesamte Personenverkehr ist gleich der Summe aus nationalem und internationalem Personenverkehr. Die Nationalität des Fahrgastes wird nicht berücksichtigt. Stattdessen wird der Ort der Reise in den Datensätzen der Personenkilometer je Einwohner und der Zahl der Fahrten je Einwohner berücksichtigt.

Bei grenzüberschreitenden Fahrten umfassen die Daten zu den Personenkilometern nur die auf den nationalen Netzen zurückgelegte Entfernung, d. h. den Teil der Fahrt, der innerhalb eines bestimmten nationalen Hoheitsgebiets stattfindet, nicht aber die Entfernung der gesamten Fahrt.

Da es einen bemerkenswerten Unterschied zwischen dem Reiseverkehr vor der COVID-19-Pandemie und der Pandemiezeit gibt, ist es hilfreich, sowohl die Zahlen für 2019 als auch für 2021 zu betrachten. Die Vergleiche hier basieren größtenteils auf den Daten für 2019.

Schienenverkehr: Personenkilometer pro Einwohner

Im Jahr 2019 reichten die Personenkilometer pro Einwohner im nationalen und internationalen Verkehr von 117 km in Griechenland bis zu 2.378 km in der Schweiz. Der EU-Durchschnitt lag bei 927 km. Im Jahr 2021 haben sich diese Länder nicht verändert, wohl aber die Zahlen. Sie lagen bei 61 km in Griechenland und 1.536 km in der Schweiz, während der EU-Durchschnitt auf 583 km sank.

Im Jahr 2019 hatte Österreich (1.440 km) die höchste Anzahl an Personenkilometern in der EU, gefolgt von Frankreich (1.437 km), Schweden (1.429 km), Deutschland (1.208 km) und dem Vereinigten Königreich (1.078 km).

Dänemark (1.063 km), die Tschechische Republik (1.019 km) und Italien (939 km) waren weitere Länder, deren Werte über dem EU-Durchschnitt lagen.

Die Balkanländer wiesen im Allgemeinen eine geringere Zahl von Personenkilometern pro Einwohner auf.

Malta und Zypern verfügen nicht über Eisenbahnen.

Faktoren im internationalen Reiseverkehr

Der internationale Reiseverkehr spiegelt die Bedeutung der internationalen Pendler innerhalb der Erwerbsbevölkerung, die relative Nähe der Hauptstädte oder anderer Städte zu internationalen Grenzen, den Zugang zu Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnverbindungen und die Lage an wichtigen internationalen Verkehrskorridoren wider.

Im Jahr 2021 hatte Luxemburg mit 136 Kilometern pro Einwohner die mit Abstand längste durchschnittliche Entfernung für internationale Bahnreisende, gefolgt von der Schweiz (65,2 km).

In der Tschechischen Republik (57,5 km), Frankreich (48,6 km), Deutschland (43,7 km), Dänemark (36,8 km) und Österreich (26 km) lag der Durchschnitt der Personenkilometer pro Einwohner im grenzüberschreitenden Verkehr über dem EU-Durchschnitt (22,7 km).

Estland, Lettland, Litauen und Griechenland meldeten keine Daten über grenzüberschreitende Eisenbahnfahrten.

Zahl der Bahnfahrten pro Einwohnerin und Einwohner

Auch im Jahr 2019 war die Schweiz mit 60,8 Bahnfahrten pro Einwohner führend in der Zahl der Bahnfahrten. Bei den anderen Ländern reichte diese Zahl von 1,8 Fahrten in Litauen bis zu 40,8 Fahrten in Luxemburg. Der EU-Durchschnitt lag bei 18,4 Fahrten.

Alle diese Zahlen waren im Jahr 2021 deutlich niedriger.

In Dänemark (35,6), Deutschland (35,4), Österreich (31,4), dem Vereinigten Königreich (27,6), Schweden (25,9) und Frankreich (18,8) lag die Zahl der Zugfahrten je Einwohner im Jahr 2019 über dem EU-Durchschnitt.

Anteil der Züge am Personenverkehr

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der "Modal Split" des Personenverkehrs im Inland. Dieser Wert beschreibt den relativen Anteil jedes Verkehrsträgers, z. B. Straße oder Schiene, an den gesamten Verkehrsmitteln.

Laut Eurostat umfasst der Binnenverkehr alle Verkehrsaktivitäten, die über den Landweg abgewickelt werden, oder alle Verkehrsträger außer dem Luft- und Seeverkehr. Er umfasst insbesondere den Verkehr mit i) Personenkraftwagen, ii) Zügen und iii) Reisebussen, Omnibussen und Oberleitungsbussen.

Die Anteile der einzelnen Verkehrsträger an den gesamten Personenkilometern werden auf der Grundlage von Daten nach dem Territorialitätsprinzip berechnet und spiegeln den gesamten Verkehr im Hoheitsgebiet eines bestimmten Landes wider.

Im Jahr 2019 betrug der Anteil der Züge an der Personenbeförderung im Binnenverkehr in der EU 8 Prozent, im Jahr 2021 wird er auf 6 Prozent sinken. Im Jahr 2019 lag der Anteil der Züge am Personenverkehr im Binnenland zwischen 1 Prozent in Griechenland und 13,9 Prozent in der EU.

Von den europäischen Ländern, für die Daten verfügbar sind, hatte Nordmazedonien (0,6%) den niedrigsten Anteil und die Schweiz (20%) den höchsten.

Im Jahr 2019 folgten auf die Schweiz, ähnlich wie bei anderen Metriken, Österreich (20%), Schweden (12,2%), die Niederlande (11,2%) und Frankreich (10,3%).

Deutschland (9,3%) und das Vereinigte Königreich (8,5%) hatten ebenfalls höhere Anteile als der EU-Durchschnitt.

Balkanländer wie Serbien (0,8%), Griechenland (1%) und Bulgarien (2,2%) hatten einen sehr geringen Anteil der Züge am Personenverkehr im Binnenland.

Dichte der Eisenbahnlinien

Im Jahr 2021 reichte die Dichte der Eisenbahnlinien, die in Kilometern pro 1.000 km² Landfläche gemessen wird, von 8 km in Albanien bis 133 km in der Schweiz.

In der EU reichte sie von 18 km in Griechenland bis 123 km in der Tschechischen Republik.

Die Daten zu den Eisenbahnnetzen umfassen sowohl Hochgeschwindigkeits- als auch konventionelle Strecken. In diesen Zahlen sind die Netze von Stadtbahnen und U-Bahnen sowie Straßenbahnen nicht enthalten.

Die Dichte des Schienennetzes war auch in Belgien (Daten für 2010, 118 km), Deutschland (109 km) und Luxemburg höher als 100 km.

Diese Dichte betrug 67 km im Vereinigten Königreich, 43 km in Frankreich und 32 km in Spanien.

EU ruft zu weniger individuellem Energieverbrauch auf

Die Europäische Kommission hat einen geringeren individuellen Energieverbrauch gefordert, und der öffentliche Verkehr bietet ein großes Potenzial zur Senkung des Energieverbrauchs.

Die Energiemenge, die eine Person benötigt, um einen Kilometer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen, ist deutlich geringer als die des privaten Pkw.