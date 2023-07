Noch mal gut gegangen: Mann und Hund überleben nach Schiffbruch zwei Monate auf See

Von euronews

Er habe sich acht Wochen lang von rohem Fisch und Regenwasser ernährt, so der Australier nach seinem Landgang in Mexiko. Die Besatzung eines Fischtrawlers hatte ihn und seinen Hund Bella aus dem Pazifik gerettet.

Der auf dem Pazifik in Seenot geratene Australier Timothy Shaddock hat wieder Land unter den Füßen. Zwei Monate hatte er mit seinem Hund Bella auf offener See ausgeharrt. Schließlich wurde er von der Besatzung eines Fischtrawlers gerettet und dann nach Manzanillo in Mexiko gebracht.

Der Mann aus Sydney sagte, er sei auf dem Seeweg von La Paz in Bolivien nach Französisch Polynesien gewesen. Dann sei sein Katamaran in einem Sturm stark beschädigt worden.

Shaddock verlässt den Fischtrawler und geht in Mexiko an Land, 18. Juli 2023

Der 54-Jährige gab an, er habe sich während der Zeit auf See von rohem Fisch und Regenwasser ernährt. Er habe nicht damit gerechnet zu überleben, so der Mann nach seiner Rettung.