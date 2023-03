Aus Seenot gerettet und nach Brindisi gebracht

Im Hafen der italienischen Stadt Brindisi sind 105 Menschen angekommen, die zuvor im Mittelmeer von einem Schiff einer Hilfsorganisation aus Seenot gerettet worden waren.

Sie waren von der Nordküste Afrikas aus mit einem Schlauchboot aufgebrochen, um in die Europäische Union zu gelangen. Während der Überfahrt ging ihnen der Treibstoff aus, das Boot trieb in internationalem Gewässer. Unter den Aufgegriffenen befanden sich eine hochschwangere Frau sowie 30 Minderjährige. Alle 105 Personen stammen aus afrikanischen Ländern.

Vor der tunesischen Küste ertranken 14 Menschen, die ebenfalls das Mittelmeer in Richtung EU überqueren wollten. In Tunesien hatte Präsident Kaïs Saïed Ende Februar in einer Rede Menschen aus Ländern südlich der Sahara unter anderem für Gewalttaten und andere Verbrechen verantwortlich gemacht. Seitdem versuchen viele, Tunesien fluchtartig zu verlassen.