Fußball-WM: Gastgeberländer mit Auftaktsiegen

Von euronews

Neuseeland und Australien gewinnen mit jeweils 1:0.

Auftakt nach Maß für die beiden Gastgeberländer bei der Fußball-WM.

Die Neuseeländerinnen bezwangen Norwegen mit 1:0. Hannah Wilkinson erzielte den Siegtreffer und bescherte ihrem Land den ersten WM-Erfolg überhaupt. Die Schweiz greift an diesem Freitag ins Geschehen ein und trifft in Gruppe A auf die Philippinen.

Wie Neuseeland gelang auch Australien ein 1:0-Sieg. Steph Catley verwandelte in der 52. Spielminute einen Strafstoß. Fast 76 000 Menschen wohnten in Sydney Australiens Sieg gegen Irland bei. Das zweite Spiel in Gruppe B bestreiten Nigeria und Kanada.