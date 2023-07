Fußballfieber steigt: 32 Teams kämpfen um den WM-Titel

Von Euronews mit dpa

Die Frauenfußball-WM beginnt am Donnerstag mit den Auftaktspielen der gastgebenden Mannschaften Neuseeland und Australien. Favorit ist das Team aus den USA.

Down Under stegt das Fußballfieber: 32 Teams kämpfen in Australien und Neuseeland um den WM-Titel. Die Frauenfußball-Weltmeisterschaft beginnt am Donnerstag und in diesem Jahr nehmen mit 32 mehr Nationen teil denn je.

Favorit sind die Frauen aus den USA, die den dritten WM-Titel in Folge anpeilen.

Heikel ist das Thema Gleichbehandlung. Der Weltverband FIFA hat Preisgelder in einer Gesamthöhe von 98 Millionen Euro ausgelobt. Das ist rund drei Mal mehr als bei der letzten WM 2019, aber deutlich weniger als die knapp 400 Millionen Euro, die den Männern Ende 2022 bei der WM in Katar gezahlt wurden.

Sportlich gehört neben Europameister England auch das deutsche Nationalteam von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zu den Favoritinnen.

Im Auftaktspiel trifft Neuseeland auf Norwegen in Auckland. Fußballfieber ist schon beim anderen Gastgeberland Australien ausgebrochen. Das erste Spiel der so genannten Matildas gegen Irland werden über 80 000 Fans im ausverkauften Ex-Olympiastadion von Sydney verfolgen.