Drei Tote nach Schießerei in Washington

Immer wieder gibt es in den USA Schießereien mit Toten, aber in Washington nehmen die Fälle gerade besonders zu.

Bei einer Schießerei in der US-Hauptstadt Washington sind mindestens drei Menschen getötet worden. Zwei weitere wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar.

In den vergangenen Monaten hatte die Gewaltkriminalität in Washington zugenommen und zwar speziell in dieser Gegend. Die Polizei will die Fälle gemeinsam untersuchen. Es habe speziell auffallend viele Mordfälle zuletzt gegeben.

Die Polizei rief die Anwohner auf, mit Informationen nicht zurückzuhalten. Man müsse wissen, was in der Gegend vor sich gehe, damit die Anwohner wieder sicher wohnen könnten, hieß es. "Wir sind sicher, jemand muss doch etwas wissen", sagte ein Sprecher.