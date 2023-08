Temperaturen bis 35 Grad Celsius - Polnische Regierung warnt vor Hitzewelle

Czarek Sokolowski/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Polen litt bereits Mitte Juli 2023 unter einer Hitzewelle mit Werten um 35 Grad Celsius

Von Euronews mit EVN/PLTVP

Noch in dieser Woche werden im Südosten und im Zentrum Polens Temperaturen bis 35 Grad Celsius erwartet, Die Regierung in Warschau verschickte per SMS Verhaltenstipps.