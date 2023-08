Polen und Litauen sehen Bedrohung aus dem Osten

Polen verlegt Truppen an die Grenze zu Belarus. - Copyright AP Photo/Michal Dyjuk

Von Euronews

Die Spannungen in Osteuropa steigen: Polen verlegt Truppen an die Grenze zu Belarus und will gegen Provokationen gewappnet sein. Auch Litauen fürchtet die Aggression des Nachbarn.