Verbrechen ohne Rechenschaft: 10 Jahre nach Giftgasangriff in Ghuta

Ghuta-Gedenkveranstaltung in Idlib am 20. August 2023 - Copyright AP/screengrab

Von Euronews mit AP, AFP

Bis heute ist für das Verbrechen in Syrien niemand zur Verantwortung gezogen worden, obwohl eine Vielzahl von Beweisen für die Gifgasangriffe vorliegt. In mehreren Städten in Syrien und im Ausland, auch in Deutschland, wurde an die Attacken mit dem Giftgas Sarin erinnert.