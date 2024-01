Israelischer Luftangriff auf Damaskus

Von Euronews mit AP

Die israelische Luftwaffe hat ein Ziel in Damaskus angegriffen, das den iranischen Revolutionsgarden zugeordnet wird. Unterdessen beklagen die Vereinten Nationen, dass Frauen und Kinder die Hauptopfer des Gaza-Krieges sind.

Israelischer Luftangriff auf Syrien trifft Gebäude, das von der iranischen Revolutionsgarde genutzt wird

Bei einem israelischen Angriff auf die syrische Hauptstadt Damaskus wurde am Samstag ein Gebäude der iranischen Revolutionsgarde zerstört. Dabei wurden zehn Menschen getötet und verletzt wurden, meldeten staatliche Medien und ein Vertreter einer vom Iran unterstützten Gruppe.

Die oppositionelle Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, sagte, bei dem Raketenangriff seien mindestens fünf Menschen getötet worden, als sich Mitglieder einer vom Iran unterstützten Gruppen trafen.

Das Staatsfernsehen berichtete, dass die „israelische Aggression“ ein Wohngebäude im streng bewachten westdamaszener Stadtviertel Mazzeh zum Ziel hatte, in dem sich mehrere diplomatische Vertretungen befinden, darunter die libanesische und die iranische Botschaft.

Ein Vertreter einer vom Iran unterstützten Gruppe im Nahen Osten sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press, dass das Gebäude von der Revolutionsgarde genutzt wurde, und fügte hinzu, dass die „israelischen Raketen“ das gesamte Gebäude zerstört hätten und dass bei dem Angriff zehn Menschen getötet oder verletzt worden seien.

Der Angriff erfolgt vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen in der Region und der israelischen Offensive gegen Gaza, bei der Tausende getötet wurden.

Letzten Monat tötete ein israelischer Luftangriff auf einen Vorort von Damaskus den iranischen General Seyed Razi Mousavi, einen langjährigen Berater der iranischen paramilitärischen Revolutionsgarde in Syrien. Israel hat in den letzten Jahren auch palästinensische und libanesische Aktivisten in Syrien ins Visier genommen.

Israel hat in den letzten Jahren Hunderte Angriffe auf Ziele in den von der Regierung kontrollierten Teilen des vom Krieg zerrütteten Syriens durchgeführt.

Israel gibt seine Aktionen in Syrien selten zu, hat aber erklärt, dass es Stützpunkte von mit dem Iran verbündeten militanten Gruppen ins Visier nimmt, etwa die libanesische Hisbollah, die Tausende von Kämpfern entsandt hat, um die Truppen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad zu unterstützen.

UN: Frauen und Kinder sind mit 16.000 Toten die Hauptopfer des Israel-Hamas-Krieges

Frauen und Kinder sind die Hauptopfer im Krieg zwischen Israel und der Hamas. Seit dem Überraschungsangriff der Hamas auf Israel wurden jede Stunde etwa 16.000 Menschen getötet und schätzungsweise zwei Mütter verloren, so die UN-Agentur zur Förderung der Geschlechtergleichstellung.

Als Folge des mehr als 100-tägigen Konflikts, fügt UN Women hinzu, könnten mindestens 3.000 Frauen Witwen und Familienoberhäupter geworden sein und mindestens 10.000 Kinder könnten ihre Väter verloren haben.

Die Agentur wies auf die Ungleichheit der Geschlechter und die Belastung für Frauen hin, die vor den Kämpfen mit Kindern fliehen und immer wieder vertrieben werden. Von den 2,3 Millionen Einwohnern des Territoriums seien 1,9 Millionen vertrieben und „nahezu eine Million sind Frauen und Mädchen“, die Schutz und Sicherheit suchten.

Die Exekutivdirektorin von UN Women, Sima Bahous, sagte, dies sei „eine grausame Umkehrung“ der Kämpfe in den 15 Jahren vor dem Hamas-Angriff am 7. Oktober. Zuvor, sagte sie, seien 67 % aller in Gaza und im Westjordanland getöteten Zivilisten Männer und weniger als 14 % Frauen gewesen.

Sie wiederholte die Forderungen von UN-Generalsekretär Antonio Guterres nach einem humanitären Waffenstillstand und der sofortigen Freilassung aller von der Hamas gefangenen Geiseln.

„So sehr wir heute um die Situation der Frauen und Mädchen in Gaza trauern, werden wir morgen noch mehr trauern, ohne uneingeschränkte humanitäre Hilfe und ein Ende der Zerstörung und des Tötens“, sagte Bahous in einer Erklärung zum UN-Bericht.

„Diesen Frauen und Mädchen fehlt es an Sicherheit, Medikamenten, Gesundheitsversorgung und Obdach. Ihnen droht Verhungern und Hungersnot. Vor allem werden ihnen Hoffnung und Gerechtigkeit vorenthalten“, sagte sie.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums im von der Hamas kontrollierten Gazastreifen wurden in dem Konflikt fast 25.000 Palästinenser getötet, 70 % davon Frauen und Kinder. Nach Angaben der Vereinten Nationen hungern mehr als eine halbe Million Menschen in Gaza – ein Viertel der Bevölkerung.

Biden und Netanjahu sprechen miteinander – doch ihre Visionen zur Beendigung des Konflikts kollidieren immer noch

Präsident Joe Biden und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sprachen am späten Freitag wieder miteinander - nach einer fast vierwöchigen Pause in der direkten Kommunikation, in der grundlegende Differenzen über einen möglichen Weg zur palästinensischen Eigenstaatlichkeit nach dem Ende der Kämpfe in Gaza deutlich geworden sind.

Biden und seine Top-Mitarbeiter haben Netanyahu mit tatkräftiger unterstützt, selbst angesichts der weltweiten Verurteilung der steigenden Zahl ziviler Todesopfer und des humanitären Leids in Gaza aufgrund der israelischen Militäroperationen.

Das Verhältnis der beiden zeigt jedoch zunehmend Anzeichen von Spannungen, da Netanyahu Bidens Forderungen nach palästinensischer Souveränität wiederholt zurückgewiesen hat und damit das, was der US-Präsident für den Schlüssel zur Erreichung eines dauerhaften Friedens im Nahen Osten hält – die Zweistaaten Lösung.

Der Anruf am Freitag erfolgte einen Tag, nachdem Netanjahu erklärt hatte, er habe US-Beamten klar und deutlich mitgeteilt, dass er einen palästinensischen Staat im Rahmen eines Nachkriegsplans nicht unterstützen werde. Biden seinerseits bekräftigte in seinem Aufruf am Freitag seine Entschlossenheit, darauf hinzuarbeiten, den Palästinensern auf ihrem Weg zur Eigenstaatlichkeit zu helfen.

„Wenn wir über Gaza nach dem Konflikt sprechen, können Sie das nicht tun, ohne auch über die Wünsche des palästinensischen Volkes zu sprechen und darüber, wie diese für es aussehen müssen“, sagte John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats.

In den ersten Kriegswochen unterhielten sich die beiden häufig, doch der regelmäßige Rhythmus der Telefongespräche zwischen Biden und Netanjahu, die seit über drei Jahrzehnten eine hitzige Beziehung führen, hat sich erheblich verlangsamt. Ihr 30- bis 40-minütiges Telefonat am Freitag war ihr erstes Gespräch seit dem 23. Dezember.