Osprey-Fluggerät in Australien abgestürzt: Drei US-Soldaten tot

Beim Absturz eines Osprey-Fluggeräts der US-Armee sind auf der australischen Insel Melville drei US-Soldaten ums Leben gekommen. Weitere wurden verletzt. Fünf erlitten lebensgefährliche Verletzungen, sie wurden in das Krankenhaus der Stadt Darwin gebracht.

Die Insel Melville liegt vor der Nordküste Australiens.

Der australischer Premierminister Anthony Albanese sagte: „Unser Schwerpunkt als Regierung und als Verteidigungsministerium ist die Reaktion auf den Vorfall und die Sicherstellung, dass in dieser schwierigen Zeit jedwede Unterstützung und Hilfe geleistet wird."

Teilnahme an Militärübungen

Insgesamt 23 Menschen befanden sich an Bord des Osprey-Fluggeräts, einer Mischform aus Hubschrauber und Flugzeug. Sie nahmen an Militärübungen teil, an denen auch die Streitkräfte Australiens, der Philippinen und Indonesiens beteiligt sind.

Im vergangenen Jahr kamen bei einem Osprey-Absturzes in Norwegen vier US-Soldaten ums Leben.