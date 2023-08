Prigoschin wird beerdigt - und Putin geht nicht hin

Von euronews

Das hat der Kreml mitgeteilt. Die Regierung nannte zunächst aber keine Details. In vielen russischen Städten legten die Menschen bereits vor der Beisetzung Blumen nieder.

Der russische Staatspräsident Wladimir Putin wird nicht an der Beisetzung des Chefs der Wagner-Gruppe Jewgeni Prigoschin teilnehmen. Das hat der Kreml mitgeteilt. Da Prigoschin den offiziellen Titel "Held Russlands" trug, muss er mit besonderen Ehren zu Grabe getragen werden.

Ort und Zeitpunkt der Beisetzung unbekannt

"Ohne Wagner an der Front werden sich die Dinge deutlich verschlechtern. Deshalb trauern wir. Ein großer Verlust", so eine Frau. Und ein ebenfalls anwesender Mann meint: "Für mich waren sie alle Helden. Sie haben sich beispielhaft für ihr Land geopfert."

Menschen legen Blumen nieder

Verschiedene russische Medien hatten berichtet, die Beerdigung habe am Dienstag auf dem Friedhof Serafimovskoe in Sankt Petersburg stattfinden sollen. Eine offizielle Bestätigung vom Kreml oder seitens der Wagner Gruppe lag zunächst nicht vor. Einige Unterstüzer begaben sich dennoch zu dem Gelände im Nordwesten der Stadt.

Nach Angaben Moskaus war der Chef der Miliz am 23. August 2023 mit einem Flugzeug abgestützt. Mit ihm kamen dem Kreml zufolge mindestens sieben weitere Insassen ums Leben.