Blinken in Kiew: „Ein Kampf, den wir gewinnen müssen und werden"

Von euronews

US-Außenminister Blinken drückte der Ukraine bei seinem Besuch in Kiew die fortgesetzte Unterstützung seines Landes aus.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba führte seinen US-Amtskollegen Antony Blinken bei dessen Besuch in Kiew ganz symbolträchtig zu einer kleinen Stärkung in das Lokal einer US-Imbisskette. Blinken überbrachte der Ukraine die Zusage der fortgesetzten Unterstützung und stellte zusätzliche Militärhilfe in Höhe von umgerechnet rund 163 Millionen Euro in Aussicht.

WERBUNG

US-Außenminister Antony Blinken sagte: „Das ist ein Kampf, den wir gewinnen müssen und werden. Und meine heutige Botschaft im Namen von Präsident Biden und der Vereinigten Staaten an das ukrainische Volk ist, dass wir in den vergangenen 20 Monaten an ihrer Seite standen, um das Überleben Ihres Landes zu sichern. Wir werden Ihnen genauso zur Seite stehen, wenn Sie Ihre Zukunft bestimmen und wieder eine freie, widerstandsfähige und blühende Ukraine aufbauen."

Blinken wurde ebenfalls vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Empfang genommen. Selenskyj führte in Kiew auch Gespräche mit der dänischen Regierungschefin Mette Frederiksen. Das skandinavische Land bildet unter anderem ukrainische Kampfpiloten im Umgang mit F16-Maschinen aus.