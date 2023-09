Selenskyj hofft auf weitere US-Hilfe und plant Besuch in Washington

Von Euronews mit AFP, AP, dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will nach seiner geplanten Rede bei der UN-Generalversammlung in New York auch das Weiße Haus in Washington besuchen. Bei einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden und Kongress-Mitgliedern geht es um weitere Militär-Unterstützung, die von den Republikanern kritisiert wird.

"Wir bereiten ständig ein neues Militärpaket für die Ukraine vor. Wie Sie wissen, machen wir diese präsidialen Nachschub-Pakete alle paar Wochen", erklärte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan vor der Presse.

Trump wettert gegen US-Hilfe für Ukraine

Aktuell setzt sich Biden für zusätzliche Hilfen in Höhe von mehr als 20 Milliarden US-Dollar für militärische, wirtschaftliche und humanitäre Zwecke ein. Kein Land hat die Ukraine im Krieg mit mehr Geld und Militärhilfe unterstützt als die USA - nach einer Schätzung mit bereits mehr als 70 Milliarden US-Dollar.

Biden muss die Finanzierung allerdings noch im Kongress durchsetzen. Der Kongress muss kurz vor der Wahlsaison am 30. September die Mittel bewilligen. Dort ist einer der schärfsten Kritiker der US-Hilfe der ehemalige Präsident und Spitzenkandidat der Republikaner Donald Trump. Er sagt, dass das Geld besser im eigenen Land ausgegeben würde.

Am Freitag hat Wolodymyr Selenskyj das jüdische Neujahrsfest Rosch Haschana in der Stadt ukrainischen Uman besucht. Rund 30.000 chassidische jüdische Pilger aus aller Welt huldigen dort jedes Jahr Rabbi Nachman von Breslau, dem Begründer des Breslauer Chassidismus, an seiner letzten Ruhestätte.

Nach Angaben der Vereinigten Ukrainischen Jüdischen Gemeinde waren bis zum Morgen des 15. September 32.000 Menschen in Uman eingetroffen. Die diesjährige Pilgerfahrt nach Uman war die größte seit mehreren Jahren. Im vergangenen Jahr kamen 23.000 Chassidim zu dem Fest. Die Pilger tanzten und beteten an der Stätte.