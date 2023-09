🏉 Beim historischen 96-0-Sieg gegen Namibia hat sich der Kapitän von Frankreichs #Rugby-Team Antoine Dupont schwer im Gesicht verletzt.

Frankreichs Rugby-Welt ist im Schock:

WERBUNG

Antoine Dupont, Kapitän und Starspieler, fällt möglicherweise für den Rest der Heim-WM verletzt aus.

Frankreich hat 96 zu 0 gewonnen, aber...

Der 26-Jährige hat sich beim historischen 96:0-Sieg seiner Mannschaft gegen Namibia am Donnerstag, den 21. September 2023, eine Gesichtsfraktur zugezogen. Der Mannschaft zufolge hat sich Dupont beim Match in Marseille einen Wangenknochen gebrochen.

Namibias Spieler Johan Deysel bekam für das Foulspiel eine Rote Karte.

Frankreichs Ärzte haben bestätigt, dass ein Knochen im Gesicht gebrochen ist, man könne aber nicht sagen, wann der Kapitän wieder spielen kann. Inzwischen ist Antoine Dupont für weitere Untersuchungen und Behandlungen nach Toulouse gereist.

Traditionell liegen die Rugby-Hochburgen im Süden und im Südwesten Frankreichs. Antoine Dupont kommt aus Castelnau-Magnoac in der Region Gers im Osten von Toulouse. Dort waren an diesem Freitag viele in Sorge wegen der Verletzung des Stars.

Dupont gilt als einer der besten Spieler der Welt, die Hoffnungen auf den Sieg bei der Heim-WM lagen auch auf ihm.