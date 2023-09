"Show must go on": Antoine Dupont bald zurück bei Rugby-WM

Von Euronews mit AFP

🏉Der Kapitän von Frankreichs Rugby-Nationalmannschaft will nach der OP eines Kieferbruchs wieder ins Team zurückkehren vor dem Ende der Heim-WM.

Die französische Nationalmannschaft wird "in einigen Tagen" ihren Kapitän und Spielmacher Antoine Dupont zurückbekommen. Das 26-jährige Ausnahmetalent hatte einen Kieferbruch erlitten und war am Freitag in Toulouse operiert worden.

WERBUNG

Das genaue Datum seiner Rückkehr ist noch unbekannt.

"Er wird in einem Prozess der schrittweisen Wiederaufnahme und unter ärztlicher Aufsicht in die französische Mannschaft zurückkehren können", teilte der französische Rugbyverband mit.

Frankreichs Team spielt bei der Heim-WM erst in 14 Tagen gegen Italien.

"Getroffen, aber nicht untergegangen"

"Getroffen, aber nicht untergegangen. Show must go on. Ich freue mich darauf, die Gruppe wiederzusehen", postete Dupont in seinen sozialen Netzwerken. Er dankte auch für die vielen Botschaften und Genesungswünsche.

In Aix-en-Provence, wo Les Bleus bis zum Spiel gegen Italien am 6. Oktober untergebracht sind, herrscht nach dieser Nachricht Optimismus. "Wenn wir die Endrunde der Weltmeisterschaft erreichen, wäre ich sehr überrascht, wenn er nicht für das Viertel- oder Halbfinale zur Verfügung stünde", schrieb Abwehrtrainer Shaun Edwards in seiner Kolumne für die Daily Mail.

Die meisten seiner Teamkollegen, die das Wochenende mit ihren Familien verbringen, haben auf ihren sozialen Netzwerken Nachrichten gepostet, um ihren Kapitän "Toto" zu unterstützen.

Johan Deysel - der Spieler aus Namibia, der die Verletzung des Kapitäns verursacht hatte - entschuldigte sich bei Antoine Dupont: "Es ist klar, dass ich ihn nicht verletzen wollte. Es ging alles sehr schnell und ich konnte meinen Kopf nicht schnell genug platzieren, was zu einem Schlag auf den Kopf geführt hat. Ich kenne die Regeln und habe sofort verstanden, dass ich im Unrecht war". Für sein Foul vorerst ausgeschlossen, wird kommt er am Dienstag vor den Disziplinarausschuss von World Rugby.