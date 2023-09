Ukraine meldet "erfolgreichen Schlag" gegen russische Schwarzmeerflotte

Von Euronews

Die ukrainische Armee meldet einen "erfolgreichen Schlag" gegen das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte in Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Das Gebäude ging nach dem Raketenangriff in Flammen auf. Ein Soldat wurde als vermisst gemeldet. Der Angriff war bereits einige Stunden zuvor von Moskau bekannt gegeben worden. Auch in anderen Teilen der Krim gab Berichte über Explosionen in sozialen Netzwerken.

"Die Verteidigungskräfte der Ukraine haben einen erfolgreichen Schlag gegen das Hauptquartier des Kommandos der russischen Schwarzmeerflotte in der zeitweilig besetzten Stadt Sewastopol geführt", teilte die Direktion für strategische Kommunikation der ukrainischen Armee auf Telegram mit.

Der von Russland eingesetzte Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, erklärte, dass außerhalb des brennenden Hauptgebäudes niemand verletzt worden sei, und machte keine Angaben zu weiteren Opfern. Zivile Infrastruktur sei nicht beschädigt worden. An die Einwohner:innen der Hafenstadt gab er zunächst eine Warnung heraus und forderte sie auf, das Stadtzentrum zu meiden und in den Gebäuden zu bleiben.

In sozialen Netzwerken kursierten Fotos und Videos, die dicke Rauchschwaden über dem Gebäude zeigten. Der Beschuss soll vorläufigen Angaben zufolge mit den vom Westen gelieferten Marschflugkörpern des Typs "Storm Shadow" erfolgt sein.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden fünf Raketen von russischen Luftabwehrsystemen abgeschossen. Es war nicht sofort klar, ob das Hauptquartier durch einen direkten Treffer oder durch Trümmer einer abgefangenen Rakete getroffen wurde.

Sewastopol dient seit 2014 als Hauptstützpunkt für die russische Schwarzmeerflotte. Die russischen Behörden in der Stadt machten die Ukraine verantwortlich für den vergangenen Angriff am 13. September, bei dem zwei in Reparatur befindliche Marineschiffe beschädigt und ein Feuer in der Anlage ausgelöst wurde.