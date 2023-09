Von Euronews mit AFP

Tausende demonstrieren in Frankreich gegen Polizeigewalt und Rassismus

In verschiedenen französischen Städten sind Menschen gegen Polizeigewalt und Rassismus auf die Straße gegangen. In Paris nahmen schätzungsweise gut 6000 Menschen an dem Marsch teil. Insgesamt wurde die Zahl der Demonstranten in ganz Frankreich mit 30.000 angegeben. Laut Angaben des Innenministeriums sind ebenso viele Polizisten - also 30.000 - im Einsatz, um zu verhindern, dass die Märsche in Gewalt ausarten.

Insgesamt gingen bei der IGPN (zuständig für innerpolizeiliche Ermittlungen) im Jahr 2022 1.065 Klagen ein, eine "stabile" Zahl über drei Jahre, nach einem starken Anstieg im Jahr 2019 im Zusammenhang mit der Gelbwesten-Bewegung.

Fast die Hälfte (48 %) der Ermittlungen gegen Polizisten betrifft nach Angaben des Innenministeriums die Anwendung von Gewalt. Und "auf öffentlichen Straßen wenden Polizisten am häufigsten Gewalt an", heißt es bei der Inspektion, bei der 272 Ermittlungen wegen Gewaltanwendung "bei einer Festnahme oder einem ähnlichen Einsatz" eingingen.