Nach Angaben der EBDD ist Europa die wichtigste Transitroute für syrische Captagon-Tabletten auf dem Weg in den Nahen Osten.

Einem neuen Bericht zufolge ist Europa eine wichtige Route für den Drogenhandel.

In dem von der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) und dem deutschen Bundeskriminalamt vorgelegten Bericht wird dargelegt, dass der Handel mit Captagon-Tabletten auf der arabischen Halbinsel mehr und mehr über Europa abgewickelt wird.

Captagon, das in Pillen- oder Pulverform verkauft wird, ist eine stark süchtig machende, amphetaminähnliche Droge, die im Nahen Osten sehr beliebt ist.

Die wenig bekannte Droge wird hauptsächlich in Syrien und im Libanon hergestellt, ihr Hauptabsatzmarkt ist Saudi-Arabien.

Dem Bericht zufolge umfasst der Handel mit Captagon jedoch entweder die direkte Umleitung von Sendungen durch die Europäische Union (EU) oder die Umpackung und Weiterleitung von Lieferungen innerhalb Europas.

Militante Gruppen, die mit dem Regime von Baschar Al Assad in Verbindung stehen, nutzen Europa zunehmend als Handelsroute und profitieren finanziell von diesem Handel, so der Bericht weiter.

Mehr als 127 Millionen Captagon-Tabletten wurden seit 2018 von den Behörden beschlagnahmt, heißt es in dem Bericht.

Die italienische Polizei beschlagnahmte im Jahr 2020 rund 84 Millionen Tabletten im Wert von etwa einer Milliarde Euro, was als "weltweit größte Einzelaktion dieser Art" bezeichnet wurde.

Was genau ist Captagon?

Captagon, das in den 1960er Jahren als Medikament gegen ADHS, Narkolepsie und Depressionen bekannt wurde, leitet seinen Namen von einer von mehreren Marken von Fenethyllinhydrochlorid ab.

Fenethyllin, ein Wirkstoff aus der Familie der Amphetamine, wurde 1986 von der UNO auf die schwarze Liste gesetzt, was dazu führte, dass die meisten Länder es nicht mehr verwenden.

Seitdem ist die Verwendung jedoch wieder gestiegen.

Studierende nehmen es, um leistungsfähiger zu sein; Taxi- und LKW-Fahrer und sogar Soldaten verwenden die Droge, um wach und leistungsfähig zu bleiben, während Menschen, die von Ernährungsunsicherheit betroffen sind, Captagon konsumieren, um Mahlzeiten einzusparen, erklärte Caroline Rose, Direktorin des New Lines Institute, im Juni gegenüber Euronews.

Die Produktion der Droge ist in Syrien nach dem Ausbruch des Bürgerkriegs im Jahr 2011 sprunghaft angestiegen, obwohl in Europa hart dagegen vorgegangen wurde.

Rose sagte Euronews, dass der Handel eine "wichtige alternative Einnahmequelle" für das syrische Regime sei und etwa das Dreifache des gemeinsamen Handels der mexikanischen Kartelle ausmache.

Europa ist mitverantwortlich für den Captagon-Handel

Andere Amphetamine werden in Europa häufiger konsumiert als Captagon, z. B. Speed oder Ecstasy.

Nach Angaben von sieben europäischen Ländern ist der Konsum in der Region minimal im Vergleich zu der Menge an Tabletten, die im Umlauf sind.

Dem Bericht zufolge gibt es in Europa Einrichtungen für Captagon.

In den Niederlanden, der Hauptquelle von Amphetamin für den europäischen Markt, sind große Produktionsstätten für Captagon-Tabletten entstanden, von denen jährlich ein oder zwei entdeckt werden.

Doch damit endet die Rolle Europas nicht.

Obwohl der Bericht keine direkte Beteiligung europäischer krimineller Netze aufzeigt, "arbeiten organisierte Banden in europäischen Ländern in Abstimmung mit der Assad-Familie", so Taim Alhajj, ein syrischer Enthüllungsjournalist.

"Drogen sind der Schlüssel zu einem großen Teil der Kriminalität in jeder Gesellschaft, ganz besonders aber in einem Land wie Syrien, das in einem Sicherheitschaos lebt".