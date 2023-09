Magengeschwür: "The Boss" Springsteen sagt alle Konzerte ab

Von Euronews mit AP, dpa

"The Boss", Bruce Springsteen, verschiebt wegen anhaltender Gesundheitsprobleme alle verbleibenden Konzerte auf 2024.

"The Boss", Bruce Springsteen, verschiebt wegen anhaltender Gesundheitsprobleme alle verbleibenden Konzerte auf 2024. Er werde auf Anraten seiner Ärzte weiter wegen Magengeschwüren behandelt, heißt es auf seiner Website. Betroffen sind acht Shows in Kanada und sechs in den USA.

Zuvor hatte der 74-Jährige bereits seine Konzerte im August und September abgesagt. Springsteen schrieb in einem Post, er sei „untröstlich“ über die plötzliche Wendung der Ereignisse.

Bereits vor drei Wochen hatte Springsteen bekanntgegeben, wegen dieser Symptome behandelt zu werden und deshalb alle September-Auftritte abgesagt. "Ich bin auf dem Weg der Besserung und kann es nicht erwarten, euch alle im nächsten Jahr zu sehen", schrieb er.

Im Frühjahr waren Springsteen und seine E Street Band noch auf Europa-Tour. Ende April hatte ihre Tournee in Barcelona begonnen. Sie gaben auch vier Konzerte in Deutschland, darunter in Hamburg und München.

Magengeschwüre treten auf, wenn sich im Magen oder im ersten Teil des Dünndarms offene Wunden oder Geschwüre bilden.

