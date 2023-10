Wird die "indigene Stimme" gehört?

Von euronews

In Australien ist das Referendum über die Einrichtung einer so genannten "indigenen Stimme" im Parlament angelaufen.

WERBUNG

In Australien ist das Referendum über die Einrichtung einer so genannten indigenen Stimme im Parlament angelaufen. Offiziell findet die Abstimmung am 14. Oktober statt, es kann aber schon jetzt abgestimmt werden. Ziel dieses Volksentscheides ist es, Vertretern der Ureinwohnenden Australiens ein Beratungsrecht im Parlament einzuräumen.

Dieses soll für Entscheidungen gelten, die das Leben indigener Australier betreffen – wenn etwa in bislang unerschlossenen Gebieten der Abbau von Rohstoffen geplant ist. In Australien besteht Wahlpflicht. Zuletzt hatten die Befürworter des Referendums in Meinungsumfragen zurückgelegen. In Australien herrscht übrigens Wahlpflicht.

In der australischen Verfassung von 1901 finden die Ureinwohner keine Erwähnung, Bürgerrechte haben sie erst seit 1967.