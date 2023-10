Krieg in Nahost: Israels Gegenschlag nach Hamas-Angriff - Weiterhin Raketenbeschuss

Von euronews

„Dieser Krieg wird Zeit in Anspruch nehmen", sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Sein Land war einem Großangriff der Hamas ausgesetzt, der Gegenschlag hält an.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat seine Landsleute auf weitere „schwere Tage" vorbereitet. „Dieser Krieg wird Zeit in Anspruch nehmen", sagte Netanjahu, ließ anklingen, Bodentruppen einsetzen zu wollen und warnte, dass es hohe Verluste geben könnte.

Hamas bekam offenbar Unterstützung aus dem Iran

Tausende Raketen seien von palästinensischen Gebieten auf Israel abgefeuert worden, der Beschuss setzte sich auch in der Nacht auf Sonntag fort. Ein Hamas-Sprecher sagte gegenüber dem britischen Fernsehsender BBC, man habe bei dem Großangriff Unterstützung durch den Iran erhalten.

Israelische Zivilpersonen und Soldat:innen Geiseln in Gaza

Die israelische Armee durchkämmt weiterhin den Süden des Landes, um Hamas-Kämpfer aufzuspüren, die im Rahmen des Überraschungsangriffes auf israelisches Staatsgebiet eingedrungen waren und laut der Armee teilweise Geiseln genommen haben. Laut Hamas befinden sich in Gaza 163 israelische Staatsangehörige in der Gewalt der radikalislamischen Gruppierung.

Viele Opfer auf beiden Seiten

Auf israelischer Seite ist von rund 300 Toten und mehr als 1800 Verletzten die Rede. Israel, dessen Armee und Geheimdienst von dem Hamas-Angriff offenbar auf dem falschen Fuß erwischt worden waren, leitete einen Gegenschlag mit dem Beschuss von Zielen im Gazastreifen und auch in Libanon ein. Laut palästinensischen Medien gab es im Gazastreifen mehr als 230 Todesopfer. Es wird ebenfalls von fast 1700 Verletzten berichtet.

Abbas: "Ungerechtigkeit" sei Auslöser der Eskalation

Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas sagte dem US-Außenminister Antony Blinken, dass die "Ungerechtigkeit" gegenüber den Palästinensern den Konflikt mit Israel zu einer "Explosion" treibe, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA. Die Agentur berichtete auch, Abbas habe ein Telefonat mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron geführt, in dem dieser betonte, dass "die derzeitige Eskalation in der Region eine Folge der politischen Sackgasse" und eine "Verweigerung des legitimen Rechts des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung" sei.

UN-Sicherheitsrat kommt am Sonntag zusammen

Der UN-Sicherheitsrat soll am Sonntag zusammentreten. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, verurteilte den Angriff der Hamas und rief zu "allen diplomatischen Bemühungen auf, um einen größeren Flächenbrand zu vermeiden", so UN-Sprecher Steéphane Dujarric in einer Erklärung.

Israel bekommt Unterstützung aus den USA

Das Weiße Haus teilte mit, dass Beamte der USA und Israels nach dem Hamas-Angriff vom Samstag den Verteidigungsbedarf Israels erörtert haben und dass eine Ankündigung von Militärhilfe sehr bald erfolgen könnte.

Bemühungen zur Entschärfung

Ägypten führt Gespräche mit Saudi-Arabien und Jordanien, um die palästinensisch-israelischen Spannungen zu entschärfen, teilte das ägyptische Außenministerium am Samstag mit.

Der jordanische Außenminister Ayman Safadi erörterte in einem Telefongespräch mit dem Leiter der EU-Außenpolitik, Josep Borrell, die Notwendigkeit internationalen Handelns, um die Eskalation im Gazastreifen zu stoppen und "einen echten politischen Horizont zur Beendigung der Besatzung zu schaffen", so das jordanische Außenministerium in einer Erklärung.

Saudi-Arabien, das mit den USA Gespräche über eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel geführt hat, rief beide Seiten zur Zurückhaltung auf.