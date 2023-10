Israel und Gaza im Krieg: Hunderte Hamas-Kämpfer auf israelischem Gebiet

Von Euronews mit AFP, AP, dpa

Die israelische Armee kämpft nach eigenen Angaben gegen hunderte bewaffnete Eindringlinge aus dem Gazastreifen. Kampfhandlungen sollen an mehr als 20 Orten stattfinden.

Die Zahl der Opfer nach dem überraschenden Angriff aus dem Gazastreifen auf Israel steigt immer weiter - sowohl in Israel als auch in Gaza.

Am Samstagabend wurden zuletzt mehr als 200 Tote und mehr als 1.100 Verletzte in Israel gelemdet. Das Gesundheitsministerium im Gazastreifen spricht von mindestens 240 Toten und rund 1.700 Verletzten.

Und die Kampfhandlungen dauerten weiter an.

Israel ist am Samstagmorgen - offenbar auch für den israelischen Geheimdienst völlig überraschend - aus dem Gazastreifen mit mehreren Tausend Raketen beschossen worden. Hunderte Kämpfer der palästinensichen Hamas sind über Land und See nach Israel vorgedrungen und liefern sich dort schwere Kämpfen mit israelischen Soldaten.

Ist eine Deutsche unter den Geiseln der palästinensischen Terroristen?

Mehrere Israelis wurden nach Militärangaben in den Gazastreifen verschleppt. Bei den Geiseln soll es sich sowohl um Soldaten als auch um Zivilisten handeln. Palästinensische Terroristen führten in einem Video drei Gefangene in Zivilkleidung vor. Hamas-Vizechef Saleh al-Aruri sagte dem TV-Sender Al-Dschasira, "eine große Zahl" an israelischen Geiseln seien in der Gewalt der Hamas. Zuvor war die Rede von 50 Geiseln.

Eine Zivilistin, die auf dem Video zu sehen ist, könnte eine deutsche Staatsbürgerin sein, schreibt der Spiegel. Die Bundesregierung gehe mit Hochdruck entsprechenden Hinweisen nach, hat aber bisher keine Bestätigung dafür.

Israel reagiert mit Luftangriffen und stoppt Stromlieferungen

Israel reagiert mit schweren Luftangriffen. Im Zentrum von Gaza-Stadt wurde dabei ein 14-stöckiges Hochhaus dem Erdboden gleichgemacht. Nach israelischen Angaben befanden sich darin auch Büros von Hamas und Islamischer Dschihad.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat den Kriegszustand erklärt. Er fordert eine Massenmobilisierung der Armeereserven. Und er will eine Notstandsregierung mit den Oppositionsführern Jair Lapid und Benny Gantz bilden, um das Land im Krieg geeint regieren zu können.

Israel hat außerdem die Stromversorgung des Gazastreifens durch seinen staatlichen Energieversorger gestoppt. Der israelische Energieminister Israel Katz erklärte,die Israel Electric Company werde "die Stromlieferung in den Gazastreifen einzustellen".

Seit der Machtübernahme der Hamas im Gazastreifen 2007 und einer Blockade Israels haben die Bewohner:innen ohnehin nur ein paar Stunden Strom am Tag.

Hamas will Kämpfe ausweiten

Hamas-Chef Ismail Hanijeh hat angekündigt, die Kämpfe auf das Westjordanland und Jerusalem auszuweiten. "Der Kampf hat sich in das Herz der 'zionistischen Einheit' verlagert", sagte er.

Zugleich warnt er arabische Länder, dass Israel ihnen keinen Schutz bieten könne. In den vergangenen Jahren hatten etwa die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain Beziehungen zu Israel aufgenommen und damit dazu beigetragen, den jahrelangen Bann arabischer Staaten gegen Israel aufzubrechen.