Terror in Israel: "Das ist unser 11. September"

Israel ist im Schockzustand. Heftige Kämpfe zwischen Soldaten und Terroristen, aber auch grausame Verbrechen an Hunderten Zivilisten erschüttern das ganze Land.

Neben Luftangriffen setzt Israel auch Panzer und Bodentruppen ein, um gegen den Großangriff der islamistischen Hamas aus dem Gazastreifen vorzugehen. Die radikale Palästinenserorganisation hatte Israel völlig überraschend mit Tausenden Raketen attackiert.

Hunderte Hamas-Terroristen hatten die Grenze gestürmt, waren ins Land eingedrungen und töten und entführen dort seitdem Soldaten wie Zivilisten. Nach israelischen Armeeangaben befinden sich weiterhin Kämpfer auf israelischem Staatsgebiet.

Viele Tote, Verletzte und Entführte

Mittlerweile sind mindestens 700 Menschen in Israel getötet und mehr als 2.000 verletzt worden. Über 100 Menschen hat die Hamas in den Gazastreifen verschleppt und hält sie als Geiseln, darunter auch Staatsangehörige anderer Länder. Verhandlungen gebe es bislang nicht.

Die Hamas hatte Israel am Samstagmorgen mit tausenden Raketen aus dem Gazastreifen heraus angegriffen. Zudem drangen Kämpfer der radikalislamischen Palästinenserorganisation nach Israel ein, griffen Soldaten sowie Zivilisten an und verschleppten Geiseln in den Gazastreifen.

Israel in der Zange: Angriffe aus Süd und Nord

Aber nicht nur im Süden wird gekämpft. Die Hisbollah im Libanon hat ihre Solidarität mit der Hamas erklärt und greift von Norden aus an. Auch hier zieht Israel schweres Militärgerät zusammen und evakuiert Dörfer und Städte.

Die Hisbollah hat nach eigenen Angaben bereits "eine große Anzahl von Raketen" auf israelische Stellungen in umstrittene Grenzgebiete zwischen Israel und dem Libanon abgefeuert unter anderem in der Grenzregion in der Nähe der Stadt Metulla.

Ein Armee-Sprecher sagte: "Das ist unser 11. September."

Nach Angaben des israelischen Militärs wurden bei einem Gegenschlag mehr als 400 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Mehrstöckige Wohnhäuser wurden durch gewaltige Explosionen dem Erdboden gleichgemacht.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza wurden dabei mehr als 370 Menschen getötet und fast 2.000 verletzt. Unter den Getöteten sind auch hochrangige Mitglieder der Hamas.