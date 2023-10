Notstandsregierung in Israel - Lufthansa beginnt Evakuierungsflüge

Ohad Zwigenberg/Copyright 2023 The AP All rights reserved

Von Euronews mit AP, dpa, AFP

Der Bildung einer Notstandsregierung in Israel steht nichts mehr im Weg: Regierung und Opposition verständigten sich unter anderem auf ein "Kriegskabinett". Die Lufthansa bietet am Donnerstag die ersten vier Evakuierungsflüge aus Israel an.