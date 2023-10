Die Aufmerksamkeit der Welt richtet sich jetzt auf Nahost - was bedeutet das für Russlands Krieg in der Ukraine?

WERBUNG

Das "Institute for the Study of War" (ISW) stellt fest, dass es keine Beweise dafür gibt, dass der Kreml die Angriffe der Hamas in Israel unterstützt, gelenkt hat oder in sie verwickelt ist. Der Kreml unter Wladimir Putin bemüht sich jedoch weiterhin, Russlands Einfluss im Nahen Osten vor dem Hintergrund des laufenden Krieges in Israel aufrechtzuerhalten und auszubauen.

Die Denkfabrik ISW geht weiterhin davon aus, dass der Kreml die Hamas-Anschläge in Israel ausgenutzt hat und weiterhin ausnutzen wird, um mehrere russische Informationskampagnen über Russlands Invasion in der Ukraine voranzutreiben.

Die Regierung von Russlands Präsident Wladimir Putin scheint zwei parallele Erzählungen über die Auswirkungen der Hamas-Angriffe auf Israel auf den russischen Krieg in der Ukraine zu verbreiten: Alle künftigen russischen Aktivitäten in der Ukraine sollten unabhängig von größeren geopolitischen Ereignissen sein, während die westliche Unterstützung für die Ukraine und die Aufmerksamkeit für sie abnehmen werde.

Vom Krieg in Nahost profitieren könnte Russlands Partner Iran

Und da der Krieg in Israel im Mittelpunkt der internationalen Aufmerksamkeit steht, ist das Land, das die Situation ausnutzen könnte, um eines oder mehrere seiner strategischen Ziele zu erreichen, laut ISW der Iran.

Das ISW hat eine Liste einiger strategischer Ziele des Iran, ihres Status und der Art und Weise, wie der Iran sie vorantreiben könnte, zusammengestellt. Dazu gehören das Atomprogramm, die Entwicklung der syrischen Rüstungsindustrie, Waffentransfers mit Russland und die Vertreibung der USA aus Syrien (ebenfalls in Abstimmung mit Moskau).

Nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums hat sich die Partnerschaft zwischen Russland und Iran in den letzten Jahren verstärkt, was mit ziemlicher Sicherheit durch den Einmarsch Russlands in der Ukraine beschleunigt wurde.

Die iranische Militärhilfe für Russlands Kampagne in der Ukraine umfasste Hunderte von unbemannten Einweg-Angriffsflugzeugen und Artilleriemunition. Sie waren ein Kernelement der russischen Langstreckenangriffe auf die Ukraine.

Das Regime in Teheran bestreitet kategorisch, dass der Iran an den Boden- und Luftangriffen der Hamas gegen Israel beteiligt ist. Das ISW stellt jedoch fest: Seit 2014 hat Iran die Hamas umfassend materiell und finanziell unterstützt.