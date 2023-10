Polizeiwagen am Einsatzort in Duisburg - Copyright EBU/ARD

Von Euronews mit DPA

Gegen den vorbestraften Islamisten ist Haftbefehl erlassen worden. Spezialkräfte hatten den Mann am Dienstag in Duisburg in Gewahrsam genommen.