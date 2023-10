Slowakei will keine Waffen mehr an die Ukraine liefern - Fico betont Souveränität

Petr David Josek/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Slowakischer Ministerpräsident Robert Fico

Von Euronews

Der neue slowakische Ministerpräsident Robert Fico kündigte am Donnerstag einen Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine an.