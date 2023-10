Wettskandal: Newcastle-Profi Tonali für zehn Monate gesperrt

Von Euronews mit dpa

Sandro Tonali hat illegale Sportwetten eingeräumt. Nun wird seine Sperre bekannt: Für den italienischen Nationalspieler und Newcastle-Profi ist das Fußball-Jahr samt EM im nächsten Sommer gelaufen.

WERBUNG

Der italienische Nationalspieler Sandro Tonali wird wegen seiner Verwicklung in den jüngsten Wettskandal des italienischen Fußballs für zehn Monate gesperrt. Für den Mittelfeldspieler ist damit die Vereinssaison vorzeitig beendet - zudem verpasst er die Europameisterschaft im Sommer - vorausgesetzt Italien qualifiziert sich dafür.

Die Vereinbarung muss noch offiziell vom höchsten Sportgericht des Nationalen Olympischen Komitees in Italien (Coni) angenommen werden.

Tonali hatte zugegeben, in seiner Zeit bei der AC Mailand auch auf Spiele der eigenen Mannschaft gewettet zu haben. Dem 23-Jährigen wird zur Last gelegt, während seiner Zeit in Milan auf illegalen Online-Plattformen Wetten auf die Rossoneri und auch seinen ehemaligen Verein Brescia platziert zu haben.

Der 23-Jährige war erst im Sommer für mehr als 60 Millionen Euro zu Newcastle United gewechselt.