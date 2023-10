London, Paris, Rom: Tausende bei Unterstützungskundgebungen für Menschen in Gaza

Von euronews

In London, Paris, Rom und anderen europäischen Städten beteiligten sich Tausende an Unterstützungskundgebungen für die Bevölkerung im Gazastreifen.

In London haben Tausende ein Ende der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen gefordert. Die Polizei hatte vor der Kundgebung ein entschlossenes Durchgreifen im Falle von Ordnungswidrigkeiten und Gewaltaufrufen angekündigt.

Auch in anderen Städten des Vereinigten Königreiches, darunter Glasgow und Manchester, gab es Demonstrationen.

Paris: Versammlungsverbot missachtet

In Paris versammelten sich Hunderte zu einer Unterstützungskundgebung für die palästinensische Bevölkerung, obwohl die Veranstaltung von einem Verwaltungsgericht verboten worden war. Andernorts in Frankreich wie in Montpellier und Orléans wurden Demonstrationen genehmigt.

Wie schon am Freitag fand in Rom auch an diesem Samstag eine Kundgebung palästinensischer Verbände statt. Die Veranstaltungsleitung forderte die italienische Regierung auf, Maßnahmen zu ergreifen, um auf einen sofortigen Waffenstillstand im Nahen Osten hinzuwirken.