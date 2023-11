Messerattacke auf israelische Soldat:innen in Jerusalem

Von Euronews mit AP, AFP

Zwei israelische Soldat:innen sind in Jerusalem mit einem Messer angegriffen worden. Der jugendliche Täter wurde von der Polizei erschossen.

Ein Palästinenser hat nach Polizeiangaben in Jerusalem zwei israelische Soldat:innen mit einem Messer angegriffen. Eine Soldatin wurde schwer verwundet, ein anderer Soldat wurde leicht verletzt.

Der jugendliche Angreifer wurde erschossen

Die Grenzpolizei habe den erst 16-jährigen Angreifer daraufhin erschossen, teilte die Polizei mit.

"Ein mit einem Messer bewaffneter Terrorist traf bei der Shalem Polizeiwache ein und stach auf eine Soldatin ein. […] Grenzpolizeikräfte neutralisierten das Ziel durch Schüsse", hieß es in der Mitteilung wörtlich.

Die verletzten Soldat:innen, die beide 20 Jahre alt sind, wurden von Rettungskräften medizinisch versorgt. Die Polizei identifizierte den Angreifer als Jugendlichen aus dem palästinensischen Viertel Issawiya in Ostjerusalem. Der Vorfall ereignete sich am Herodestor in der Altstadt von Jerusalem.

Der zweite Angriff innerhalb einer Woche in Jerusalem

Ein weiterer Verdächtiger sei in der Nähe des Tatorts festgenommen worden.

Erst am 30. Oktober hatte ein palästinensischer Mann in Jerusalem einen Polizisten mit einem Messer angegriffen und schwer verwundet, bevor der Angreifer erschossen wurde.