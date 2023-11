Zusammenstöße zwischen israelischen Streitkräften und Hamas im Gazastreifen

Sasha Vakulina zeigt auf einer Karte, wo die israelischen Streitkräfte und die Hamas operieren.

WERBUNG

Israelische Bodentruppen rückten entlang der nordwestlichen Küste des Gazastreifens vor. Sie berichten von Zusammenstöße mit der Hamas in der Region.

Die al-Qassem-Brigaden, der militante Flügel der Hamas, veröffentlichten Aufnahmen ihrer Kämpfer, die im oder um das Flüchtlingslager al-Shati operierten.

Sie haben auch Aufnahmen von Kämpfern veröffentlicht, die durch Tunnelsysteme in Beit Hanun manövrieren und die vorrückenden IDF-Truppen hier im Nordosten des Gazastreifens angreifen, darunter auch westlich des Militärkontrollpunkts Erez, möglicherweise als Teil eines Versuchs, die israelischen Kommunikationslinien am Boden zu stören.

Das Institute for the Study of War sagt: Die Hamas wird diesen und andere IDF-Kontrollpunkte und die von ihnen ausgehenden Straßen wahrscheinlich weiterhin angreifen.