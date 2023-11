US-Wahlen 2024: Umfragen sehen Trump in fünf wichtigen Bundesstaaten vor Biden

Von euronews

Anfang November 2024 finden in den USA die nächsten Präsidentschaftswahlen statt. Donald Trump möchte ins Weiße Haus zurück. Amtsinhaber Joe Biden will das verhindern und selbst Präsident bleiben.

Vor den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 muss Amtsinhaber Joe Biden eine Schlappe in den Umfrangen hinnehmen. In fünf von sechs umkämpften Bundesstaaten lag der Demokrat zuletzt hinter dem Republikaner Donald Trump, in Arizona, Georgia, Michigan, Nevada und Pennsylvania. Laut der New York Times liegt er lediglich in Winsconsin vorn.

Trump ist auf dem besten Weg, als Kandidat der Republikaner nominiert zu werden. Befragungen zufolge liegt er auch hier deutlich vor seinen Konkurrenten.

Die Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten findet am 5. November 2024 statt.