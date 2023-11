Jüngsten Daten zufolge dauert es im Durchschnitt 6 Monate, bis man in Paris eine möblierte Einzimmerwohnung finden kann.

Viele europäische Städte sehen sich mit einer Herausforderung konfrontiert, wenn es um die Zahl der Wohnungen geht, die für eine ständig wachsende Bevölkerung zur Verfügung stehen müssen.

Die französische Hauptstadt ist da keine Ausnahme. Auch wenn das Phänomen nicht neu ist, war der Mietmarkt noch nie so angespannt.

Die Suche und die Anmietung einer möblierten Studiowohnung in Paris dauern im Durchschnitt sechs Monate, und die Mietpreise sind im dritten Quartal dieses Jahres um 1 % gestiegen, wie aus den von der Immobilienagentur Lodgis veröffentlichten Daten hervorgeht.

Dieser geringe Anstieg lässt sich dadurch erklären, dass die Mieten in Paris seit 2019 gedeckelt sind. In anderen französischen Großstädten war der Anstieg wesentlich höher: Über 10 % in Bordeaux und fast 15 % in Aix-en-Provence, so Lodgis.

Die Teuerung der Mieten ist eine natürliche Folge von Angebot und Nachfrage, sagte Alexis Alban, Präsident von Lodgis. "Die Wohnungsknappheit verschärft sich und die Nachfrage steigt stetig", sagte Alban in einer Erklärung.

"Wir sehen eine Bestätigung für die Rückkehr internationaler Mieter, wobei sich Studenten und mobile Berufstätige weiterhin für die traditionelle langfristige möblierte Vermietung entscheiden", fügte er hinzu.

Eine Erklärung für dieses Phänomen könnte die Schwierigkeit sein, eine Wohnung zu kaufen.

Um dem entgegenzuwirken, wird die französische Regierung ihre 0 %-Zins-Darlehen für einkommensschwache Familien verlängern und im nächsten Jahr für mehr Menschen öffnen, um ihnen den Einstieg in den Immobilienmarkt zu erleichtern.

Fast drei Viertel (73 %) der Gewerbetreibenden gaben an, dass das Angebot an Mietwohnungen im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen ist, so der französische Immobilienverband (FNAIM), während 66 % einen Anstieg der Nachfrage verzeichneten.

"Der Anstieg der Kreditzinsen und die Verschärfung der Bedingungen für Kreditnehmer verhindern, dass einige Mieter Zugang zu Immobilien haben; sie bleiben länger und verlangsamen so die Fluktuation im Bestand", erklärte Loïc Cantin, Präsident der FNAIM, im August.

Die Anspannung auf dem Mietmarkt wird durch die Olympischen Spiele 2024, die einen Zustrom von Besuchern, Freiwilligen und Mannschaften nach Paris bringen werden, noch verstärkt.

Die Regierung sah sich heftiger Kritik ausgesetzt, als sie beschloss, mehr als 2.000 Studenten aus ihren günstigen Wohnungen zu vertreiben, die eigens für sie reserviert waren, um während des Sommers olympisches Personal unterzubringen.

Eine Studentenvereinigung brachte den Fall vor Gericht, wo ein Verwaltungsrichter die Beschlagnahmung aussetzte.

Die anhaltende Wohnungskrise in Europa

Paris ist nicht die einzige europäische Stadt, die unter einem gravierenden Wohnungsmangel leidet. In London beträgt die Durchschnittsmiete für eine Ein-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum inzwischen fast 2 500 Euro pro Monat. Diese Summe ist mehr als dreimal so hoch wie der durchschnittliche Monatslohn im Vereinigten Königreich.

Dasselbe geschieht in Amsterdam, wo die Durchschnittsmiete mehr als 1 500 € pro Monat beträgt, was mehr als dem Zweifachen des niederländischen Durchschnittslohns entspricht. Es sind Haushalte mit niedrigem Einkommen und junge Menschen, die die Auswirkungen der Wohnungskrise am stärksten zu spüren bekommen.

Um der Situation zu begegnen, haben sich einige Städte für unterschiedliche Lösungen entschieden.

Wien, Paris, Amsterdam und Amsterdam und andere Städte haben beschlossen , gegen Airbnb-ähnliche Vermietungen vorzugehen, von denen man annimmt, dass sie den Mangel an verfügbaren Mietwohnungen auf dem Markt noch vergrößern.

Berlin hat sein Airbnb-Verbot aufgehoben, doch die strengen Regeln - die mit hohen Geldstrafen durchgesetzt werden - bleiben bestehen.

Eine andere Lösung ist die Besteuerung leer stehender Immobilien, um Vermieter davon abzuhalten, ihre Häuser leer stehen zu lassen und sie zur Vermietung zu bewegen.

In Europa ebnete Spanien den Weg mit seinem allerersten "nationalen Gesetz zum Recht auf Wohnen", das im vergangenen Jahr verabschiedet wurde und eine Steuer für Eigentümer vorsieht, die eine Wohnung über einen längeren Zeitraum unvermietet lassen.

Die französische Regierung folgte dieses Jahr mit einer ähnlichen Steuer für Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern.

Auf der anderen Seite des Atlantiks haben Vancouver in Kanada und Washington, DC in den USA eine ähnliche Maßnahme verabschiedet, und andere Städte wie San Francisco und Honolulu erwägen dasselbe.